В Ф1 задумались о разных трассах для спринта и главной гонки

В начале декабря Формула 1 озвучила список этапов, которые в новом чемпионате мира будут включать в себя две гонки. Спринты пройдут в Бахрейне, Имоле, Монреале, Шпильберге, Зандфорте и Сан-Паулу.

Окончательный формат этих уик-эндов еще не утвержден, но сейчас обсуждается идея более не считать спринты квалификационными и гораздо щедрее начислять за них очки. Если она получит зеленый свет, то в 2022 году можно ожидать еще одну весьма радикальную новацию.

Источники Motorsport.com сообщили что одна из идей предусматривает использование для спринта в Сахире короткую версию кольца – ту, что принимала Гран При в конце 2020 года и принесла дебютную победу Серхио Пересу.

В этом случае пятничная тренировка и квалификация состоятся на полной версии трассы, с утра субботы будет использоваться короткая конфигурация, а в воскресенье – вновь полноценная.

Глава автодрома в Сахире шейх Салман Бин Иса Аль-Халифа рассказал, что с ним пока никто не обсуждал такой вариант, однако ему идея кажется весьма годной.

«В теории мы можем реализовать такой план и вообще готовы поддержать любые предложения Формулы 1, – рассказал он Motorsport.com. – В 2020-м нас попросили принять две гонки по двум версиям трассы, и мы сделали это.

И в этот раз мы тоже окажем поддержку. Однако ясно, что такое предложение вызовет у команд множество вопросов. Так что давайте прежде дождемся обсуждения и посмотрим, к чему оно приведет».

Гран При Бахрейна пройдет 18-20 марта 2022 года, это будет первый этап Ф1 по совершенно новым техническим правилам.