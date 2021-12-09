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Формула 1 Новости

В Ф1 задумались о разных трассах для спринта и главной гонки

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Как стало известно Motorsport.com, эксперименты с форматом Гран При в 2022 году могут продвинуться еще на шаг дальше по сравнению с нынешним сезоном

В Ф1 задумались о разных трассах для спринта и главной гонки

В начале декабря Формула 1 озвучила список этапов, которые в новом чемпионате мира будут включать в себя две гонки. Спринты пройдут в Бахрейне, Имоле, Монреале, Шпильберге, Зандфорте и Сан-Паулу.

Окончательный формат этих уик-эндов еще не утвержден, но сейчас обсуждается идея более не считать спринты квалификационными и гораздо щедрее начислять за них очки. Если она получит зеленый свет, то в 2022 году можно ожидать еще одну весьма радикальную новацию.

Источники Motorsport.com сообщили что одна из идей предусматривает использование для спринта в Сахире короткую версию кольца – ту, что принимала Гран При в конце 2020 года и принесла дебютную победу Серхио Пересу. 

В этом случае пятничная тренировка и квалификация состоятся на полной версии трассы, с утра субботы будет использоваться короткая конфигурация, а в воскресенье – вновь полноценная. 

Глава автодрома в Сахире шейх Салман Бин Иса Аль-Халифа рассказал, что с ним пока никто не обсуждал такой вариант, однако ему идея кажется весьма годной. 

«В теории мы можем реализовать такой план и вообще готовы поддержать любые предложения Формулы 1, – рассказал он Motorsport.com. – В 2020-м нас попросили принять две гонки по двум версиям трассы, и мы сделали это. 

И в этот раз мы тоже окажем поддержку. Однако ясно, что такое предложение вызовет у команд множество вопросов. Так что давайте прежде дождемся обсуждения и посмотрим, к чему оно приведет».

Гран При Бахрейна пройдет 18-20 марта 2022 года, это будет первый этап Ф1 по совершенно новым техническим правилам.

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