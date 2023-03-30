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В Ф1 увеличили размеры стартовых позиций после штрафов Алонсо и Окона

Чтобы пилоты избежали новых наказаний за неверное расположение на решетке, отведенное для машины пространство сделали на 20 сантиметров шире

Алекс Калинаукас
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В Ф1 увеличили размеры стартовых позиций после штрафов Алонсо и Окона
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Эстебан Окон в Сахире и Фернандо Алонсо в Джидде получили по пять секунд штрафа за то, что их автомобили располагались на стартовом поле за пределами отведенной области. В обоих случаях пилоты сместились слишком далеко в сторону, хотя и не нарушили переднюю границу – им присудили по пять дополнительных секунд. 

Сами спортсмены говорили, что нынешние машины имеют крайне ограниченную обзорность, которая мешает точно определить расположение на решетке. 

Чтобы исправить ситуацию, в этот уик-энд в Мельбурне ширина стартовых позиций составит 2,7 метра – против 2,5 в Джидде. Отметим, что в 2022 году гонщики с вовсе имели в своем распоряжении 2,3 метра. 

FIA пошла на такой шаг, учитывая конструктивные особенности машин. Кроме того, в Альберт-парке опробуют новую разметку, которая должна облегчать гонщикам расположение на решетке. Ее эффективность проверят по ходу отработки старта в конце пятничных тренировок.

После своего наказания Окон предсказывал, что по ходу чемпионата таких историй будет еще много. 

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Между тем, сопредседатель ассоциации пилотов GPDA Джордж Расселл ранее говорил, что наказывать за нарушение, которое не дает никакого преимущества, в целом неверно. 

«Я понимаю, почему существует такое правило, мы должны соблюдать его, но также надо использовать здравый смысл, – объяснил британец. – Да, Алонсо сместился чуть левее. Но выиграл ли он от этого хоть что-то? Мне кажется, пять секунд за такое – это слишком».

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