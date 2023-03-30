В Ф1 увеличили размеры стартовых позиций после штрафов Алонсо и Окона

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Эстебан Окон в Сахире и Фернандо Алонсо в Джидде получили по пять секунд штрафа за то, что их автомобили располагались на стартовом поле за пределами отведенной области. В обоих случаях пилоты сместились слишком далеко в сторону, хотя и не нарушили переднюю границу – им присудили по пять дополнительных секунд.

Сами спортсмены говорили, что нынешние машины имеют крайне ограниченную обзорность, которая мешает точно определить расположение на решетке.

Чтобы исправить ситуацию, в этот уик-энд в Мельбурне ширина стартовых позиций составит 2,7 метра – против 2,5 в Джидде. Отметим, что в 2022 году гонщики с вовсе имели в своем распоряжении 2,3 метра.

FIA пошла на такой шаг, учитывая конструктивные особенности машин. Кроме того, в Альберт-парке опробуют новую разметку, которая должна облегчать гонщикам расположение на решетке. Ее эффективность проверят по ходу отработки старта в конце пятничных тренировок.

После своего наказания Окон предсказывал, что по ходу чемпионата таких историй будет еще много.

Между тем, сопредседатель ассоциации пилотов GPDA Джордж Расселл ранее говорил, что наказывать за нарушение, которое не дает никакого преимущества, в целом неверно.

«Я понимаю, почему существует такое правило, мы должны соблюдать его, но также надо использовать здравый смысл, – объяснил британец. – Да, Алонсо сместился чуть левее. Но выиграл ли он от этого хоть что-то? Мне кажется, пять секунд за такое – это слишком».