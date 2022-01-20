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Формула 1 Новости

«В Ф1 слишком много фальши». Кими порадовался завершению карьеры

Автор:
, редактор Ф1

Райкконен остался верен себе и рассказал об Ф1 в типичной манере

«В Ф1 слишком много фальши». Кими порадовался завершению карьеры

Чемпион Ф1 2007 года Кими Райкконен завершил карьеру в серии в конце прошлого сезона – и вполне вероятно, что финн больше не будет участвовать в профессиональных гонках.

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Райкконена всегда знали как «правдоруба», который может запросто начать говорить обо всем именно так, как считает нужным. Интервью перед последней гонкой в Абу-Даби не стало исключением: Кими в своем типичном стиле рассказал о разочаровании по поводу некоторых аспектов Ф1.

«Здесь есть так много вещей, которые не имеют никакого смысла – по крайней мере, мне так кажется, – отметил Кими. – Это всякая происходящая тут ерунда: о ней все знают, но никто не высказывается. Тут много всего ненатурального, фальшивого… Так что хорошо, что я больше этим не занимаюсь, мне нравится психологически быть вдалеке от этой ерунды».

Финн также отметил, что деньги – большой фактор, повлиявший на чемпионат: «Конечно, деньги изменили многое – наверное, как и в любом другом спорте. Чем больше денег ты вкладываешь, тем появляется больше политики: люди жаждут власти».

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