В Ф1 приготовились к новым проблемам с контрольными планками в Бразилии

На недавнем Гран При США Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были исключены из итогового протокола: техническая инспекция установила, что контрольная планка под днищем их машин была изношена сильнее, чем допускает регламент.

При этом судьи FIA проверили после финиша всего четыре машины. Практически ни у кого из участников или болельщиков Ф1 нет сомнений, что более детальная инспекция выявила бы еще множество сходных нарушений.

Главная причина повреждения планки кроется в том, что команды вынуждены выбирать настройки на все оставшиеся сессии по итогам единственной тренировки, потому при определении дорожного просвета инженерам приходится в значительной степени импровизировать.

В этот уик-энд в календаре Формулы 1 запланирован еще один уик-энд в спринтерском формате на весьма кочковатой трассе. Неудивительно что перед стартом бразильского Гран При – с учетом прогноза погоды, который обещает в пятницу дожди с грозами – начались разговоры о том, что история Остина вполне может получить продолжение.

Прошлогодний победитель Джордж Расселл отметил: «Задача выглядит сложной. Это главная проблема спринтерских этапов. В Остине мы проверили планки после тренировки, и на них не было никаких повреждений. Нам казалось, что [с выбранными настройками] все в порядке.

Но затем немного поменялось направление ветра, а в баки впервые залили 100 кг топлива. И после езды в трафике и без трафика по неровной трассе мы внезапно обнаружили проблему, которой совершенно не ожидали».

После этих слов, которые являются косвенным подтверждением того, что и с его машиной на американском этапе тоже не все было в порядке, пилот продолжил: «Я должен честно признать, на трассах вроде этой ("Интерлагоса" – прим.ред.) некоторые команды могут вновь столкнуться с подобными сложностями».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes-AMG

Фернандо Алонсо рассказал, что им с Aston Martin в качестве подстраховки придется избрать более консервативный подход при выборе настроек.

«Думаю, спринтерский формат осложняет выбор оптимальных регулировок всем участникам чемпионата, – сказал испанец. – Всегда необходимо оставлять какой-то запас.

В Остине проверили всего несколько машин, но и многие из тех, кого не исследовали, не укладывались в регламент. Думаю, в этот раз всем придется действовать чуть более осторожно».

Лидер сезона Макс Ферстаппен добавил, что в Бразилии все будет еще сложнее из-за погоды: «Всегда очень сложно правильно определить нужный клиренс, когда [в пятницу] целый день идет дождь, а потом нужно выступать в воскресенье на сухой трассе.

Надеюсь, FIA все же разрешит нам поменять настройки, если погода действительно окажется такой».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Эрвин Ягги

