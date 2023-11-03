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В Ф1 приготовились к новым проблемам с контрольными планками в Бразилии

В этот уик-энд на «Интерлагосе» состоится последний в нынешнем сезоне спринтерский уик-энд. После недавних проблем в Остине паддок приготовился к новым сложностям

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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Ferrari F1-75, виз снизу

На недавнем Гран При США Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были исключены из итогового протокола: техническая инспекция установила, что контрольная планка под днищем их машин была изношена сильнее, чем допускает регламент. 

При этом судьи FIA проверили после финиша всего четыре машины. Практически ни у кого из участников или болельщиков Ф1 нет сомнений, что более детальная инспекция выявила бы еще множество сходных нарушений. 

Главная причина повреждения планки кроется в том, что команды вынуждены выбирать настройки на все оставшиеся сессии по итогам единственной тренировки, потому при определении дорожного просвета инженерам приходится в значительной степени импровизировать. 

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В этот уик-энд в календаре Формулы 1 запланирован еще один уик-энд в спринтерском формате на весьма кочковатой трассе. Неудивительно что перед стартом бразильского Гран При – с учетом прогноза погоды, который обещает в пятницу дожди с грозами – начались разговоры о том, что история Остина вполне может получить продолжение. 

Прошлогодний победитель Джордж Расселл отметил: «Задача выглядит сложной. Это главная проблема спринтерских этапов. В Остине мы проверили планки после тренировки, и на них не было никаких повреждений. Нам казалось, что [с выбранными настройками] все в порядке.

Но затем немного поменялось направление ветра, а в баки впервые залили 100 кг топлива. И после езды в трафике и без трафика по неровной трассе мы внезапно обнаружили проблему, которой совершенно не ожидали».

После этих слов, которые являются косвенным подтверждением того, что и с его машиной на американском этапе тоже не все было в порядке, пилот продолжил: «Я должен честно признать, на трассах вроде этой ("Интерлагоса" – прим.ред.) некоторые команды могут вновь столкнуться с подобными сложностями».

Джордж Расселл, Mercedes-AMG

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes-AMG

Фернандо Алонсо рассказал, что им с Aston Martin в качестве подстраховки придется избрать более консервативный подход при выборе настроек.

«Думаю, спринтерский формат осложняет выбор оптимальных регулировок всем участникам чемпионата, – сказал испанец. – Всегда необходимо оставлять какой-то запас.  

В Остине проверили всего несколько машин, но и многие из тех, кого не исследовали, не укладывались в регламент. Думаю, в этот раз всем придется действовать чуть более осторожно». 

Лидер сезона Макс Ферстаппен добавил, что в Бразилии все будет еще сложнее из-за погоды: «Всегда очень сложно правильно определить нужный клиренс, когда [в пятницу] целый день идет дождь, а потом нужно выступать в воскресенье на сухой трассе.  

Надеюсь, FIA все же разрешит нам поменять настройки, если погода действительно окажется такой».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Эрвин Ягги

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