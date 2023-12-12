В Ф1 предложили ввести лимит по числу гонок для сотрудников команд

В новом сезоне боссы Формулы 1 собираются провести 24 Гран При – на два больше, чем по ходу двух последних лет. При этом шесть из них пройдут в спринтерском формате.

Под конец 2022-го было хорошо видно, как устали все участники чемпионата. Постоянные перемещения по разным часовым поясам, сдвоенные и строенные этапы стали непростым испытанием для тех, кто приезжает на трассу в среду, а уезжает в понедельник. Как отметил Джордж Расселл из Mercedes, «в паддоке многие больны и все измотаны».

Техдиректор команды из Брэкли Джеймс Эллисон предложил вариант решения этой проблемы.

«Если вспомнить, что у нас еще есть зимние тесты, то получается, что люди из гоночных бригад проводят в дороге половину года, – сказал британец в программе Sky Sports по итогам сезона. – Я имею в виду не только сами переезды, но и работу на выезде. А она очень утомляет, так как требует большой самоотдачи.

Да и те люди, что остаются на базе, должны поддерживать нас в режиме реального времени [по ходу всех Гран При]. На их плечах тоже лежит серьезная нагрузка».

По мнению Эллисона, решить эту проблему помогло бы законодательное ограничение максимального количества этапов, на которых может по ходу сезона работать один человек.

«Например, у нас всего 24 гонки, – сказал Джеймс. – Давайте установим, что любой, за исключением, конечно, гонщиков, может работать самое большее на 20 из них. Цифру я, разумеется, взял с потолка.

И у тех, кто прежде проезжал весь чемпионат, после этого нагрузка станет не столь экстремальной. При этом командам, разумеется, придется придумывать, как проводить сезон, когда каждому сотруднику нужно будет пропустить по четыре Гран При.

На самом деле, это будет довольно любопытная эквилибристика».

В прежние годы у команд Ф1 были резервные бригады инженеров и механиков для работы на тестах, но с введением лимита бюджетов подобный подход из-за лишних расходов окончательно остался в прошлом.