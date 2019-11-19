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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

В Ф1 попробуют воссоздать зрелищные рестарты – как в Бразилии

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В Ф1 попробуют воссоздать зрелищные рестарты – как в Бразилии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
19 нояб. 2019 г., 08:58

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун предположил, что в будущем боссы чемпионата подумают о корректировке правил, чтобы увиденные на Гран При Бразилии захватывающие рестарты повторялись чаще.

В нынешнем сезоне, согласно обновленным правилам, после ухода с трассы машины безопасности гонщикам не разрешается обгонять соперников до пересечении линию старта/финиша. В то время как раньше допускались обгоны после т.н. первой линии машины безопасности – она расположена перед заездом на пит-лейн.

Поэтому на прошедшем Гран При Бразилии лидирующий гонщик сдерживал соперников до самой линии старта-финиша – а не ускорялся на выходе из последнего поворота, как это обычно случалось в прошлом. Благодаря этому оба рестарта – включая тот, на котором Макс Ферстаппен ловко обошел Льюиса Хэмилтона – вышли достаточно яркими.

Росс Браун рассказал, что руководители чемпионата отметили зрелищность бразильских рестартов, и в будущем в правила могут быть внесены дополнительные изменения, чтобы воссоздать подобное и в других гонках.

Обсуждая победу Ферстаппена в традиционной колонке по итогам Гран При, Браун написал: «Он был особенно силен на втором рестарте  – замедлил и гарантировал, что никто не сможет проскользнуть мимо него с целью вырвать победу.

Рестарт был по-настоящему захватывающим. Он будет очень тщательно проанализирован. Ведь то, насколько плотно ехали машины перед взмахом зеленых флагов, привело к потрясающему зрелищу. Гонщики боролись за позицию, и малейшее преимущество могло оказаться решающим. 

Возможность процедурного воссоздания таких условий в будущем – интересная концепция, которая, несомненно, будет изучена».

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Браун был не единственным, кому понравились рестарты в Сан-Паулу. 

«Это было круто, – сказал Даниэль Риккардо Motorsport.com. – Это случилось, потому что теперь нельзя обгонять до контрольной линии или старт-финишной линии. Когда Льюис лидировал перед первым рестартом, думаю, он начал ускоряться, а затем увидел, что другие были очень близко, поэтому снова замедлился. Гонщики блокируют тормоза, все довольно хаотично, получаешь много адреналина».

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Автор Джонатан Нобл

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