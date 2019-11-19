В Ф1 попробуют воссоздать зрелищные рестарты – как в Бразилии

В нынешнем сезоне, согласно обновленным правилам, после ухода с трассы машины безопасности гонщикам не разрешается обгонять соперников до пересечении линию старта/финиша. В то время как раньше допускались обгоны после т.н. первой линии машины безопасности – она расположена перед заездом на пит-лейн.

Поэтому на прошедшем Гран При Бразилии лидирующий гонщик сдерживал соперников до самой линии старта-финиша – а не ускорялся на выходе из последнего поворота, как это обычно случалось в прошлом. Благодаря этому оба рестарта – включая тот, на котором Макс Ферстаппен ловко обошел Льюиса Хэмилтона – вышли достаточно яркими.

Росс Браун рассказал, что руководители чемпионата отметили зрелищность бразильских рестартов, и в будущем в правила могут быть внесены дополнительные изменения, чтобы воссоздать подобное и в других гонках.

Обсуждая победу Ферстаппена в традиционной колонке по итогам Гран При, Браун написал: «Он был особенно силен на втором рестарте – замедлил и гарантировал, что никто не сможет проскользнуть мимо него с целью вырвать победу.

Рестарт был по-настоящему захватывающим. Он будет очень тщательно проанализирован. Ведь то, насколько плотно ехали машины перед взмахом зеленых флагов, привело к потрясающему зрелищу. Гонщики боролись за позицию, и малейшее преимущество могло оказаться решающим.

Возможность процедурного воссоздания таких условий в будущем – интересная концепция, которая, несомненно, будет изучена».

Браун был не единственным, кому понравились рестарты в Сан-Паулу.

«Это было круто, – сказал Даниэль Риккардо Motorsport.com. – Это случилось, потому что теперь нельзя обгонять до контрольной линии или старт-финишной линии. Когда Льюис лидировал перед первым рестартом, думаю, он начал ускоряться, а затем увидел, что другие были очень близко, поэтому снова замедлился. Гонщики блокируют тормоза, все довольно хаотично, получаешь много адреналина».