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Формула 1 / Новость

В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При

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В Ф1 опять упало число обгонов. Везде, кроме двух Гран При
Автор:
, редактор

Показатели Сочи почти не изменились, а вот в Спа все ужасно

Последние годы Формула 1 постоянно борется за увеличение числа обгонов, однако работа команд с аэродинамикой ведет к его сокращению. В последний раз существенный удар по обгонам в гонках был нанесен в 2017 году, когда новая аэродинамика привела к падению среднего числа обгонов за гонку с 46,7 до 25,8.

После этого количество успешных маневров вновь начало расти. В 2018-м пилоты совершали в среднем 32,6 обгона за один Гран При, а в 2019-м уже 38,9. Но в прошлом сезоне число обгонов вновь пошло на спад. В среднем на одну гонку 2020 года приходилась 31,4 обгона, что стало худшим показателем за все последние годы. 

При этом, в 2018-м было четыре гонки с 50-ю и более обгонами. В 2019-м таких Гран При набралось уже семь, а вот в 2020-м всего один – в Португалии. 

В тройку самых активных гонок 2020 года помимо Гран При Португалии (58 обгонов) вошли Гран При Штирии (47) и Сахира (42). Меньше всего обгонов было произведено в Имоле (10). 

При этом, два этапа все же показали рост числа обгонов в сравнении с прошлым сезоном. Это Испания (26 против 23) и Абу-Даби (32 против 26). Наибольшая потеря в обгонах пришлась на Гран При Бельгии (29 обнов вместо 59). А вот в Сочи число атакующих маневров почти не изменилось (29 в 2020 году, 30 в 2019-м), сообщает Auto Motor und Sport.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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