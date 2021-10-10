В Ф1 начнут автоматически аннулировать круги под желтыми флагами

Квалификация Формулы 1 в Турции отметилась несколько необычным разбирательством в отношении Фернандо Алонсо. Синоптики в субботу обещали скорое начало дождя, так что все спешили проехать быстрые круги на сликах.

И тут на трассе появились двойные желтые флаги, увидев которые гонщики обязаны снизить скорость. Но поскольку это была их первая попытка проехать быстрый круг, то сравнить его время было не с чем, и судьям оказалось сложно оценить, кто действительно снизил скорость, а кто нет.

В итоге Алонсо заподозрили в том, что он скорость не сбросил. Испанец смог легко доказать судьям, что все же прервал тот быстрый круг, показав, что следующий, уже без желтых флагов, он проехал на три секунды быстрее.

Но если бы тогда все же пошел дождь, то Алонсо не смог бы развить большую скорость на дождевой резине, и тогда его время и время других гонщиков под желтыми флагами могло бы оказаться лучшим за всю квалификационную сессию.

Чтобы избежать такой ситуации в будущем, директор гонок Майкл Маси поговорил с командами в Турции и предложил ввести систему, по которой время круга, завершенного под желтыми флагами в квалификации или на тренировке, автоматически будет аннулироваться.

«Посмотрим, как мы поступим в Остине, – сказал Маси. – Мы уже научились автоматически аннулировать время круга за нарушение пределов трассы. И кажется, для двойных желтых флагов автоматизация тоже может быть хорошим решением. Но сначала надо все обсудить. Наш спортивный комитет собирается на следующей неделе, там мы все обязательно рассмотрим.

Для этого даже не придется менять правила. Для теста новой системы нам просто придется удостовериться, что она соответствует международному спортивному кодексу. Но для начала нам надо понять, какое время считать зачетным, а какое нет. Вот и протестируем где-нибудь, например в Остине».