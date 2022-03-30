Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Контракт Пьера Гасли с «большим» Red Bull истекает в конце 2023 года. Представители концерна уже не раз говорили, что отпустят гонщика, если не смогут предложить ему место в своей главной команде Ф1.

В 2019-м его же взяли в напарники к Максу Ферстаппену, но тогда гонщику не хватило знаний и опыта, чтобы выступать на достойном уровне. За полсезона Гасли ни разу не смог попасть на подиум – и его вернули в Toro Rosso (нынешнюю AlphaTauri).

Сейчас Пьер по праву является одним из лидеров в средней группе пелотона – но его перспективы перейти в топ-команду по-прежнему туманны.

«Для этого нужно, чтобы все политические и финансовые факторы сложились вместе в нужное время, – объяснил пилот в эфире Canal Plus. – Я получил такой шанс после первого сезона, когда представлял из себя куда меньше, чем сейчас.

Тогда я был далеко не столь хорош – и все же меня позвали. Потому я продолжаю делать свое дело и верю, что если смогу поддерживать уровень последних лет, то вновь получу приглашение.

Опыт выступлений в Ф1 позволил четко понять, чего я хочу, что мне нужно и чего я ожидаю от команды. Я стал сильнее, и это придает уверенности.

У меня никогда не было проблем со скоростью. Но в Формуле 1 недостаточно просто быть быстрым. Нужно уметь вдохновлять команду и добиваться, чтобы все работали ради одной цели.

Мой подход к работе заметно эволюционировал за прошедшее время. Понятно, что в этом сезоне я не буду чемпионом. Но через два или три года такой шанс может появиться. Именно поэтому мне важно постоянно демонстрировать свой потенциал».