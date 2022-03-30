«В Ф1 мало быть быстрым». Гасли о шансах попасть в топ-команду
Француз рассказал, что сейчас больше, чем когда-либо прежде, заслуживает возможности получить быструю машину
Контракт Пьера Гасли с «большим» Red Bull истекает в конце 2023 года. Представители концерна уже не раз говорили, что отпустят гонщика, если не смогут предложить ему место в своей главной команде Ф1.
В 2019-м его же взяли в напарники к Максу Ферстаппену, но тогда гонщику не хватило знаний и опыта, чтобы выступать на достойном уровне. За полсезона Гасли ни разу не смог попасть на подиум – и его вернули в Toro Rosso (нынешнюю AlphaTauri).
Сейчас Пьер по праву является одним из лидеров в средней группе пелотона – но его перспективы перейти в топ-команду по-прежнему туманны.
«Для этого нужно, чтобы все политические и финансовые факторы сложились вместе в нужное время, – объяснил пилот в эфире Canal Plus. – Я получил такой шанс после первого сезона, когда представлял из себя куда меньше, чем сейчас.
Тогда я был далеко не столь хорош – и все же меня позвали. Потому я продолжаю делать свое дело и верю, что если смогу поддерживать уровень последних лет, то вновь получу приглашение.
Опыт выступлений в Ф1 позволил четко понять, чего я хочу, что мне нужно и чего я ожидаю от команды. Я стал сильнее, и это придает уверенности.
У меня никогда не было проблем со скоростью. Но в Формуле 1 недостаточно просто быть быстрым. Нужно уметь вдохновлять команду и добиваться, чтобы все работали ради одной цели.
Мой подход к работе заметно эволюционировал за прошедшее время. Понятно, что в этом сезоне я не буду чемпионом. Но через два или три года такой шанс может появиться. Именно поэтому мне важно постоянно демонстрировать свой потенциал».
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