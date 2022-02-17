В Ф1 хотят чаще использовать красные флаги

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Руководство Формулы 1, команды и FIA продолжают обсуждение того, как можно изменить правила гонок во избежание повторения спорной ситуации на Гран При Абу-Даби, пишет немецкое издание Auto Motor und Sport. В частности, обсуждается идея того, чтобы выезд автомобиля безопасности всегда заканчивался появлением красных флагов с последующем рестартом с места, рассказал менеджер Alfa Romeo Беат Цендер.

Цендер, который работает в команде еще с тех времен, когда она называлась Sauber, заявил, что он против таких мер.

«Если вывешивать красные флаги, все пилоты смогут поставить свежие шины, – сказал Цендер. – Вы считаете это справедливым? С автомобилем безопасности всегда кому-то везет, а кому-то – нет. Если бы в Абу-Даби гонку не возобновили и Хэмилтон выиграл, то мы бы увидели протест уже со стороны Red Bull. По мне, красные флаги нужно вывешивать только в случае, если пилот или маршал получил травму. В иных ситуациях они не нужны».

Цендер также заявил, что в ситуации в Абу-Даби не понимает только одного: зачем майкл Маси заранее объявил, что круговым не дадут вернуться в круг с лидерами, а потом, под давлением команд, все же разрешил пяти машинам обогнать автомобиль безопасности.

«Мне кажется, дирекция гонок не допустила в Абу-Даби особых ошибок, – сказал Цендер. – Единственное, что я не понимаю, это зачем так рано было объявлено, что круговые не смогут вернуться в свой круг. Решение об этом следовало принимать непосредственно перед возвращением в боксы автомобиля безопасности, что и было в итоге сделано».

По мнению менеджера Alfa Romeo, логично изменить правила, предусмотрев для круговых возможность не возвращаться в круг с лидерами, а просто пропускать их вперед. При этом в протоколе они продолжат значиться круговыми. В теории это будет занимать меньше времени и позволит раньше возобновлять гонки.