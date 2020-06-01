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Формула 1 / Новость

«В Ф1 доминируют белые». Хэмилтон упрекнул спорт в невнимании к расизму

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«В Ф1 доминируют белые». Хэмилтон упрекнул спорт в невнимании к расизму
Автор:
,
Соавтор: Люк Смит
1 июн. 2020 г., 08:33

Действующий чемпион мира отреагировал на события в США, где уже несколько дней продолжаются серьезные волнения

Протесты, перешедшие позже в погромы, начались после того, как офицер полиции применил избыточную силу к темнокожему задержанному, в результате чего 46-летний Джордж Флойд скончался.

Случившееся нашло отклик в социальных сетях, где пользователи задействовали хэштег #BlackLivesMatter (дословно – "Черные жизни имеют смысл») для публикаций с призывами против расизма.

Чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон неоднократно обращался к этой теме, а вечером в воскресенье разместил в своем инстаграме пост, в котором упрекнул Формулу 1 в отсутствии внимания к ней.

«Я вижу тех из вас, кто хранит молчание, – написал Льюис. – Даже звезды первой величины молчат, пока творится беззаконие. Никаких действий от кого-либо во всей индустрии – что и понятно, ведь в этом спорте доминируют белые. Я один из немногих с цветной кожей, потому держусь отдельно.

Я хотел бы думать, что сейчас вы увидете, что происходит, и выскажетесь по этому поводу. Но вы не встали с нами в один ряд. Теперь я знаю, кто вы, и вижу ваши действия».

 

Хэмилтон добавил: «Пока наши так называемые лидеры не изменят ситуацию, мира не будет. Это касается не только Америки, но и Великобритании, Испании, Италии и всего мира. Необходимо менять подход к меньшинствам, к обучению вопросам классового и расового равенства, того, что мы все одинаковые. 

Мы рождались без расизма и ненависти в сердцах, они зародились там от творящегося вокруг».

Между тем, не все в Ф1 остались безучастны к американским событиям. Пилот McLaren Ландо Норрис добавил в свой профиль на Twitch призыв подписывать петицию #BlackLivesMatter, а в твиттере опубликовал сообщение: «У меня есть поклонники. Поддержка и любовь. И это дает мне влияние, позволяющее вести за собой и направлять. Но мы должны придерживаться того, что правильно. И сейчас я призываю вас перейти к действию. Перейдите по ссылке [на страницу петиции против расизма] и внесите свой вклад».

Шарль Леклер из Ferrari тоже ответил на призыв Хэмилтона. Он написал: «Говоря откровенно, я чувствую себя некомвортно, делясь в социальных сетях мнением об этой ситуации. Именно потому прежде я молчал. И это было неправильно.

Мне по-прежнему сложно найти верные слова для описания злодеяний в тех видео, что попадались мне в интернете. С расизмом надо бороться действиями, а не молчанием. Активно действовать и побуждать к этому других. Мы обязаны осуждать несправедливость. Не молчите. Как я».

Серхио Перес подключился к кампании #BlackLivesMatter, опубликовав видео с обращением американского полицейского к протестующим – он говорит о мирном выражении своих требований, «демонстрациях вместо погромов».

 

 

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А Николя Латифи разместил публикацию в память о Джордже Флойде.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Хосе Карлос де Селис

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