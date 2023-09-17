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«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей

Пилот Red Bull рассчитывал побороться в Сингапуре как минимум за подиум, даже несмотря на старт с 11-го места – но обстоятельства не позволили добиться этого

Гайдн Кобб
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Самая слабая за много лет квалификация отбросила Макса Ферстаппена на шестой стартовый ряд Гран При Сингапура. Учитывая, как сложно обгонять на трассе «Марина-Бэй», многие поспешили заранее объявить, что голландцу точно не удастся продолжить свою победную серию, которая насчитывала десять гонок подряд. 

После старта лидер Red Bull быстро поднялся на восьмую позицию и сохранял ее до 20-го круга, когда авария Логана Сарджента привела к выезду машины безопасности. Все соперники отправились на «бесплатный» пит-стоп, тогда как Максу, стартовавшему на жестких сликах Hard, было еще рано менять их. 

Гонщик временно поднялся на второе место – но не мог обороняться против соперников на свежей резине, из-за чего вновь откатился на седьмое. А вскоре после его пит-стопа на 40-м круге был активирован режим VSC, на этот раз из-за остановки на обочине Эстебана Окона. 

В результате Ферстаппену пришлось прорываться с 15-го месте, причем у многих его конкурентов к тому времени тоже был свежий комплект. Действующий чемпион финишировал пятым – и остался недоволен этим результатом. 

«В этой гонке все пошло против нас, – сказал Макс репортерам после финиша. – С машинами безопасности это вообще был худший из возможных сценариев. Если бы нам повезло с ними хоть немного больше, я бы точно участвовал в борьбе [лидеров]. 

Если вспомнить наш финальный отрезок, это было бы совсем несложно». 

Говоря про весь уик-энд, лидер сезона добавил: «Это совсем не то, чего мы хотели, но сегодня в гонке дела шли уже немного лучше. Просто все эпизоды с машиной безопасности были против нас.

Понятно, что такие моменты позволяют вам многому научиться. Вчера мы наделали ошибок – я не вправе раскрывать детали, но проблема только в том, что использовать сделанные выводы мы сможет только через год». 

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Серхио Перес завершил дистанцию восьмым, столкнувшись по ходу дистанции с Юки Цунодой и получив пять штрафных секунд за аварию с Алексом Элбоном. 

«Лучше, чем ничего, – философски заметил мексиканец. – Уехать отсюда хоть с несколькими очками не так и плохо. Хотя уик-энд стал настоящим бедствием». 

Из-за результатов этапа в Сингапуре Ферстаппен потерял даже теоретический шанс оформить третий титул в сентябре – теперь добиться этого он сможет самое раннее в Катаре.

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