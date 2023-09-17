«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей

Самая слабая за много лет квалификация отбросила Макса Ферстаппена на шестой стартовый ряд Гран При Сингапура. Учитывая, как сложно обгонять на трассе «Марина-Бэй», многие поспешили заранее объявить, что голландцу точно не удастся продолжить свою победную серию, которая насчитывала десять гонок подряд.

После старта лидер Red Bull быстро поднялся на восьмую позицию и сохранял ее до 20-го круга, когда авария Логана Сарджента привела к выезду машины безопасности. Все соперники отправились на «бесплатный» пит-стоп, тогда как Максу, стартовавшему на жестких сликах Hard, было еще рано менять их.

Гонщик временно поднялся на второе место – но не мог обороняться против соперников на свежей резине, из-за чего вновь откатился на седьмое. А вскоре после его пит-стопа на 40-м круге был активирован режим VSC, на этот раз из-за остановки на обочине Эстебана Окона.

В результате Ферстаппену пришлось прорываться с 15-го месте, причем у многих его конкурентов к тому времени тоже был свежий комплект. Действующий чемпион финишировал пятым – и остался недоволен этим результатом.

«В этой гонке все пошло против нас, – сказал Макс репортерам после финиша. – С машинами безопасности это вообще был худший из возможных сценариев. Если бы нам повезло с ними хоть немного больше, я бы точно участвовал в борьбе [лидеров].

Если вспомнить наш финальный отрезок, это было бы совсем несложно».

Говоря про весь уик-энд, лидер сезона добавил: «Это совсем не то, чего мы хотели, но сегодня в гонке дела шли уже немного лучше. Просто все эпизоды с машиной безопасности были против нас.

Понятно, что такие моменты позволяют вам многому научиться. Вчера мы наделали ошибок – я не вправе раскрывать детали, но проблема только в том, что использовать сделанные выводы мы сможет только через год».

Автомобиль безопасности, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Серхио Перес завершил дистанцию восьмым, столкнувшись по ходу дистанции с Юки Цунодой и получив пять штрафных секунд за аварию с Алексом Элбоном.

«Лучше, чем ничего, – философски заметил мексиканец. – Уехать отсюда хоть с несколькими очками не так и плохо. Хотя уик-энд стал настоящим бедствием».

Из-за результатов этапа в Сингапуре Ферстаппен потерял даже теоретический шанс оформить третий титул в сентябре – теперь добиться этого он сможет самое раннее в Катаре.