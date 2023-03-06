«В Джидде все может быть иначе». Макс попросил не спешить с выводами
По мнению пилота Red Bull, даже доминирование на первом Гран При сезона не позволяет говорить, что сезон-2023 станет для него легкой прогулкой к титулу
Макс Ферстаппен не обманул предсезонных ожиданий: по ходу дебютного уик-энда в Бахрейне он завоевал поул, лидировал на протяжении 54 из 57 кругов гонки и выиграл с преимуществом в 12 секунд над своим партнером по Red Bull Серхио Пересом.
При этом по-настоящему голландец атаковал только на стартовом отрезке дистанции, после чего ехал с большим запасом, поддерживая комфортный отрыв от преследователей. Он признал, что в этот раз не испытал никаких проблем на пути к победе.
«Это была хорошая гонка, – сказал Макс на медиа-брифинге. – Все решил первый отрезок, когда я смог создать отрыв, но при этом не сильно израсходовать ресурс шин. Это было важно для победы.
Машина ехала в хорошем темпе, как мы уже видели на тестах и по ходу уик-энда. Хотя, конечно, скорость еще требовалось подтвердить в гонке. Ты никогда не знаешь, что может произойти в воскресенье.
Но с первого до последнего круга все складывалось позитивно – ровно так, как мы хотели. Команда сегодня хорошо отработала, а моменты для пит-стопов были выбраны правильно».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, победный финиш в гонке
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
При этом Ферстаппен предупредил, что по одной гонке рано делать выводы о расстановке сил в пелотоне.
«Следующий этап пройдет в Саудовской Аравии, там совсем другая трасса, – объяснил он. – Там больше длинных прямых и быстрых поворотов, а износ шин заметно меньше. Так что я ожидаю, что по гоночному темпу команды будут куда ближе.
Старт сезона получился для нас отличным, мы к такому не привыкли (Red Bull прежде всего раз, в 2011 году, побеждала в первом Гран При сезона – прим.ред.). Так что все в команде очень рады – но надо продолжать работу.
В Джидде все может быть иначе. Наша машина сильна в скоростных виражах, но Ferrari очень быстра на прямых. И в Джидде они получат большое преимущество. Посмотрим, как все сложится.
Я бы не стал спешить с выводами. Пока мы видели машины нового сезона только в Бахрейне. Разумеется, на следующем этапе мы сделаем все возможное, но только после тренировок можно будет говорить о расстановке сил».
Гран При Саудовской Аравии пройдет 17-19 марта.
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