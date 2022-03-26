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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

В Джидде уволился маршал, пожелавший Хэму гореть как Грожан

Позже работник трассы извинился за свои высказывания и удалил свой твит

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В Джидде уволился маршал, пожелавший Хэму гореть как Грожан
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Один из рядовых сотрудников трассы в Джидде, которая в этот уик-энд принимает Гран При Саудовской Аравии, покинул свой пост после того, как сам же утром опубликовал твит с текстом «Надеюсь Льюис Хэмилтон попадет в такую же аварию, как Ромен Грожан в Бахрейне».

Позже он удалил этот пост и разместил другой с извинениями, но не перед Льюисом, а перед местными организаторами этапа. В нем он заявил о том, что он более не будет выполнять свои обязанности на трассе, после чего закрыл публичный доступ к аккаунту, пишет ESPN.

Очевидно, имелась в виду авария, которая произошла с Роменом Грожаном в Бахрейне в 2020 году. На первом круге его болид врезался в отбойник и тут же воспламенился. Однако самому пилоту удалось выбраться из разбитой машины, вылечить ожоги и вернуться в гонки – правда, не в Ф1, а в IndyCar.

Имя маршала, написавшего твит и причины, побудившие его к такому высказыванию не сообщаются. Возможно, это связано с позицией Хэмилтона, который не раз публично осуждал нарушение прав человека в Саудовской Аравии и, в частности, практику применения в этой стране смертной казни. Это вызвало критику в адрес Хэмилтона уже со стороны саудовских традиционалистов.

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