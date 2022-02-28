В Джидде рассказали об изменениях трассы Формулы 1

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По ходу прошлогоднего Гран При Саудовской Аравии новая городская трасса в Джидде подвергалась критике со стороны пилотов. Из-за сильной узости трека и наличия большого количества поворотов боковые стены скрывали происходящее впереди, создавая в сочетании с высокой скоростью опасные ситуации.

В январе организаторы этапа отреагировали на данные заявления и отметили, что перед возвращением Ф1 собираются немного переделать трассу – и сейчас, за месяц до проведения Гран При, промоутер рассказал об изменениях в конфигурации трека.

Сообщается, что наиболее заметное изменение будет в 27-м повороте, который расширят на 1,5 метра. Во 2, 3, 14 и 21 виражах барьеры безопасности отодвинут, а в других поворотах (4, 16, 22 и 24) после консультации с пилотами ограждения решили модифицировать и сделать более «гладкими» за счет установки стальных пластин, чтобы их было не опасно задевать.

Предыдущая конфигурация трассы в Джидде Фото: Formula 1

Напомним, что этап в Саудовской Аравии пройдет с 25 по 27 марта.