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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

В Джидде Леклер и Сайнс дважды обменялись местами. И вот почему

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По словам Шарля Леклера, первый обгон у него вышел не очень чистым, и команда попросила его не ждать штрафа, а вернуть позицию

В Джидде Леклер и Сайнс дважды обменялись местами. И вот почему

По ходу предыдущей гонки в Саудовской Аравии, которая прошла в минувшее воскресенье, пилоты Ferrari несколько раз поменялись местами в борьбе за седьмое место. Шарль Леклер сначала выехал вперед, затем вернул место напарнику, но финишировал все равно впереди Карлоса Сайнса.

Сразу после Гран При в Ferrari не объяснили, что же это было, но приехав в Абу-Даби Леклер рассказал, что первый его обгон мог бы быть признан нечестным.

«Мне не кажется, что я там нарушил, – сказал пилот Скудерии. – Собственно, мы оба поздно затормозили, я был снаружи, и мне некуда было деваться. Так что я выехал за пределы трассы, после чего команда попросила меня вернуть позицию, что я сразу же и сделал.

Мы потом с Карлосом немного поговорили об этом и сошлись, что нечего там обсуждать. Он сказал, что тогда говорил таким злым голосом по радио просто потому, что бы в пылу гоночной борьбы. Так бывает».

Леклера также спросили о новом симуляторе Ferrari, и тот рассказал, что устройство обещает быть лучше предыдущего во всем.

«Новый симулятор выглядит прекрасно, хотя я его еше не пробовал. Он должен быть лучше старого в абсолютно всех отношениях, но в первую очередь в плане ощущений для пилота. В симуляторе всегда сложно воссоздать те перегрузки, которые возникают в реальной машине. Но именно в этом направлении он должен быть лучше», – пояснил гонщик Ferrari.

Дополнительная информация: Адам Купер

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