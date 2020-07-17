В Венгрии завершилась вторая часть свободных заездов. Тренировка прошла под дождем: осадки начались до старта и продолжались все полтора часа, что шла тренировка. В общей сложности зачетное время показали 13 пилотов.

Быстрейшим стал Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион Формулы 1 проехал свой лучший круг за минуту и 40 секунд. Это на 24 секунды медленнее сухих результатов утренней тренировки. Второй результат под дождем показал Валттери Боттас, третьим стал Карлос Сайнс-младший. Даниил Квят отстал от лидера на 7 секунд и занял 13 место.

Существенную часть тренировки пилоты просидели в боксах. Многие предпочли не заканчивать круги: гонщики ненадолго выезжали на трассу, а затем возвращались в гараж. Пилоты долго ехали на дождевых шинах, а под конец сессии начали переходить на промежуточные. Впрочем, перебить результаты, установленные на резине для сильного дождя, почти никому не удалось.

Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию свободных заездов.