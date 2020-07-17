В дождевой тренировке на «Хунгароринге» время показали 13 пилотов. Лучшим стал Феттель
Свободные заезды прошли на мокрой трассе. Многие гонщики отказались проезжать быстрые круги
В Венгрии завершилась вторая часть свободных заездов. Тренировка прошла под дождем: осадки начались до старта и продолжались все полтора часа, что шла тренировка. В общей сложности зачетное время показали 13 пилотов.
Быстрейшим стал Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион Формулы 1 проехал свой лучший круг за минуту и 40 секунд. Это на 24 секунды медленнее сухих результатов утренней тренировки. Второй результат под дождем показал Валттери Боттас, третьим стал Карлос Сайнс-младший. Даниил Квят отстал от лидера на 7 секунд и занял 13 место.
Существенную часть тренировки пилоты просидели в боксах. Многие предпочли не заканчивать круги: гонщики ненадолго выезжали на трассу, а затем возвращались в гараж. Пилоты долго ехали на дождевых шинах, а под конец сессии начали переходить на промежуточные. Впрочем, перебить результаты, установленные на резине для сильного дождя, почти никому не удалось.
Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию свободных заездов.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Себастьян Феттель
|12
|1'40.464
|156.987
|2
|Валттери Боттас
|5
|1'40.736
|0.272
|0.272
|156.563
|3
|Карлос Сайнс
|6
|1'41.784
|1.320
|1.048
|154.951
|4
|Лэнс Стролл
|6
|1'42.380
|1.916
|0.596
|154.049
|5
|Серхио Перес
|5
|1'42.470
|2.006
|0.090
|153.914
|6
|Пьер Гасли
|7
|1'42.588
|2.124
|0.118
|153.737
|7
|Макс Ферстаппен
|4
|1'42.820
|2.356
|0.232
|153.390
|8
|Ромен Грожан
|6
|1'43.335
|2.871
|0.515
|152.625
|9
|Кими Райкконен
|16
|1'43.471
|3.007
|0.136
|152.425
|10
|Шарль Леклер
|10
|1'43.725
|3.261
|0.254
|152.052
|11
|Антонио Джовинацци
|9
|1'44.411
|3.947
|0.686
|151.053
|12
|Ландо Норрис
|5
|1'46.000
|5.536
|1.589
|148.788
|13
|Даниил Квят
|7
|1'47.422
|6.958
|1.422
|146.819
|14
|Эстебан Окон
|1
|15
|Даниэль Риккардо
|1
|16
|Льюис Хэмилтон
|1
|17
|Николя Латифи
|2
|18
|Джордж Расселл
|2
|19
|Александр Элбон
|3
|20
|Кевин Магнуссен
|1
|Полные результаты
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