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Формула 1 / Гран При Венгрии / Отчет о тренировке

В дождевой тренировке на «Хунгароринге» время показали 13 пилотов. Лучшим стал Феттель

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В дождевой тренировке на «Хунгароринге» время показали 13 пилотов. Лучшим стал Феттель
17 июл. 2020 г., 14:30

Свободные заезды прошли на мокрой трассе. Многие гонщики отказались проезжать быстрые круги

В Венгрии завершилась вторая часть свободных заездов. Тренировка прошла под дождем: осадки начались до старта и продолжались все полтора часа, что шла тренировка. В общей сложности зачетное время показали 13 пилотов.

Быстрейшим стал Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион Формулы 1 проехал свой лучший круг за минуту и 40 секунд. Это на 24 секунды медленнее сухих результатов утренней тренировки. Второй результат под дождем показал Валттери Боттас, третьим стал Карлос Сайнс-младший. Даниил Квят отстал от лидера на 7 секунд и занял 13 место.

Существенную часть тренировки пилоты просидели в боксах. Многие предпочли не заканчивать круги: гонщики ненадолго выезжали на трассу, а затем возвращались в гараж. Пилоты долго ехали на дождевых шинах, а под конец сессии начали переходить на промежуточные. Впрочем, перебить результаты, установленные на резине для сильного дождя, почти никому не удалось.

Motorsport.com вел текстовую онлайн-трансляцию свободных заездов.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Germany Себастьян Феттель 12 1'40.464     156.987
2 Finland Валттери Боттас 5 1'40.736 0.272 0.272 156.563
3 Spain Карлос Сайнс 6 1'41.784 1.320 1.048 154.951
4 Canada Лэнс Стролл 6 1'42.380 1.916 0.596 154.049
5 Mexico Серхио Перес 5 1'42.470 2.006 0.090 153.914
6 France Пьер Гасли 7 1'42.588 2.124 0.118 153.737
7 Netherlands Макс Ферстаппен 4 1'42.820 2.356 0.232 153.390
8 France Ромен Грожан 6 1'43.335 2.871 0.515 152.625
9 Finland Кими Райкконен 16 1'43.471 3.007 0.136 152.425
10 Monaco Шарль Леклер 10 1'43.725 3.261 0.254 152.052
11 Italy Антонио Джовинацци 9 1'44.411 3.947 0.686 151.053
12 United Kingdom Ландо Норрис 5 1'46.000 5.536 1.589 148.788
13 Russian Federation Даниил Квят 7 1'47.422 6.958 1.422 146.819
14 France Эстебан Окон 1        
15 Australia Даниэль Риккардо 1        
16 United Kingdom Льюис Хэмилтон 1        
17 Canada Николя Латифи 2        
18 United Kingdom Джордж Расселл 2        
19 Thailand Александр Элбон 3        
20 Denmark Кевин Магнуссен 1        
Полные результаты

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Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Вторая тренировка
Местонахождение Хунгароринг

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