Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха

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На Гран При Японии Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом Ф1, одержав 32-ю победу в карьере. К 25 годам голландец уже добился таких успехов, каких в этом возрасте еще не было ни у Сенны, ни у Шумахера, на даже у Хэмилтона.

Кроме несомненного природного таланта пилоту Red Bull всегда было свойственно особенное отношение к работе, которое позволяло опережать соперников.

В преддверии этапа в США Ферстаппен стал гостем Youtube-канала Time+Tide, где поделился своей историей успеха.

«Отец всегда говорил: "Не должно быть так, что ты выкладываешься изо всех сил только из-за кого-то другого. Ты всегда должен подгонять себя сам", – рассказал Макс. – С такой философией я рос. Думаю, мне и сейчас удается выходить на новый уровень вне зависимости от соперничества с кем-либо».

Он добавил: «При этом понятно, что конкуренция помогает тебе двигаться вперед еще быстрее, доходя до самого предела».

Отец гонщика Йос провел в Формуле 1 более сотни Гран При, но не одержал ни одной победы и лишь дважды становился призером гонок. После ухода из Больших Призов он выиграл «24 часа Ле-Мана», но прервал собственную карьеру, чтобы тратить больше времени на работу с подрастающим Максом.