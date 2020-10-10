В честь Дня психического здоровья Сайнс и Норрис одели особые шлемы
Пилоты McLaren сами разработали дизайн новых головных уборов
Пилоты команды McLaren проведут Гран При Айфеля, который сейчас проходит на трассе «Нюрбургринг», в шлемах особого дизайна. Использование нестандартных головных уборов станет частью большой благотворительной акции, приуроченной к всемирному Дню психического здоровья – эта дата отмечается 10 октября.
Испанский и британский гонщики самостоятельно разработали специальные расцветки.
Шлем Ландо Норриса
Фотограф: McLaren
Шлем Ландо Норриса
Фотограф: McLaren
Шлем Карлоса Сайнса
Фотограф: McLaren
Шлем Карлоса Сайнса
Фотограф: McLaren
Также на бортах болидов McLaren в эти выходные появятся наклейки с символикой британского благотворительного фонда, специализацией которого является поддержка усилий по борьбе с психическими заболеваниями и их профилактике.
После гонки шлемы станут призами в благотворительной лотереи, в рамках которой уже собрано чуть меньше 100 тысяч долларов. Новые владельцы необычных головных уборов станут известны в ноябре.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Пилоты
|Карлос Сайнс , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren
|Автор
|Кирилл Качнов