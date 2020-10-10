Пилоты команды McLaren проведут Гран При Айфеля, который сейчас проходит на трассе «Нюрбургринг», в шлемах особого дизайна. Использование нестандартных головных уборов станет частью большой благотворительной акции, приуроченной к всемирному Дню психического здоровья – эта дата отмечается 10 октября.

Испанский и британский гонщики самостоятельно разработали специальные расцветки.

Слайдер Список Шлем Ландо Норриса 1 / 4 Фотограф: McLaren Шлем Ландо Норриса 2 / 4 Фотограф: McLaren Шлем Карлоса Сайнса 3 / 4 Фотограф: McLaren Шлем Карлоса Сайнса 4 / 4 Фотограф: McLaren

Также на бортах болидов McLaren в эти выходные появятся наклейки с символикой британского благотворительного фонда, специализацией которого является поддержка усилий по борьбе с психическими заболеваниями и их профилактике.

После гонки шлемы станут призами в благотворительной лотереи, в рамках которой уже собрано чуть меньше 100 тысяч долларов. Новые владельцы необычных головных уборов станут известны в ноябре.