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Формула 1 / Интервью

В чем сила Бривио – нового босса Alpine? Мы спросили об этом у звезды MotoGP

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В чем сила Бривио – нового босса Alpine? Мы спросили об этом у звезды MotoGP
Автор:
, Главный редактор

Маверик Виньялес также рассказал, с каким качеством у него ассоциируются русские и чем хорошо проводить межсезонье в Катаре

Недавно команда Формулы 1 Alpine (бывшая Renault) объявила о назначении спортивным директором Давиде Бривио (на фото справа), который до недавнего времени возглавлял заводскую команду Suzuki в MotoGP. Вся карьера 56-летнего итальянца была связана с мотогонками – и назначение на столь ответственный пост человека без опыта работы в Формуле 1 вызвало вопросы у многих экспертов.

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В то же самое время Маверик Виньялес (на фото слева) – мотогонщик, который выступал в Suzuki под началом Бривио в 2015 и 2016 годах – уверен, что компания Renault сделала правильный выбор и что менеджер добьется успеха на новой должности. Об этом испанец заявил в эксклюзивном интервью российской редакции Motorsport.com.

«Давиде запомнился мне прежде всего своей человечностью, – в частности рассказал спортсмен. – У него не бывает любимчиков или каких-либо особых отношений с теми или иными сотрудниками команды. Он одинаково внимателен к пилотам, механикам, менеджерам… Если нужно объединить команду, сделать так, чтобы люди понимали и поддерживали друг друга, чтобы команда стала семьей, Давиде – просто идеальный вариант.

Вот вам простой пример. Когда Yamaha позвала меня в состав своей команды, у Давиде была юридическая возможность заблокировать мой переход. В моем контракте с Suzuki были пункты, которые не позволяли прекратить сотрудничество, если бы Suzuki была настроена не отпустить меня. И само собой, Бривио прекрасно об этом знал. Но когда я заговорил об этом, Давиде сразу дал понять, что не будет мне препятствовать, что согласится с любым моим решением. Он сказал: я не хочу, чтобы ты через силу остался в Suzuki и весь год страдал от этого, смотрел на сторону и ждал, когда наконец сможешь сбежать».

Виньялес также рассказал, что куда-то уходить из команды Yamaha пока не собирается – хотя в последнее время техника японской марки уступает конкурентам сразу по нескольким ключевым показателям, а недавние изменения в составах других команд в теории могли навести испанца на мысль о новых вариантах продолжения карьеры.

«У меня есть четкая цель – стать в составе Yamaha чемпионом мира. И пока я не готов отказаться от этой цели. Да, ситуация в прошлом году была не особо простой. Отчасти нам не повезло при перекройке календаря из-за пандемии. Так получилось, что в итоге подходящих нашему байку трасс в календаре было маловато – зато с теми трассами, где Yamaha уступает другим маркам, был очевидный перебор.

Плюс во второй половине сезона у нас появились дополнительные проблемы с зацепом на разгоне – а скорость наших мотоциклов сильнее зависит от этого параметра, чем скорость других байков. Но сейчас я возлагаю большие надежды на предсезонные тесты в Катаре. Эта трасса подходит нашим мотоциклам – плюс температура воздуха и асфальта обещает быть близкой к идеалу. Я надеюсь, что мы благодаря этому сможем раскрыть потенциал мотоцикла на тестах и достойно подготовиться к двум первым гонкам сезона».

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Напомним, что на трассе в Катаре с интервалом в неделю пройдут два первых этапа чемпионата мира. Для Виньялеса такая нестандартная конфигурация дебютной части сезона не является проблемой.

«Сразу две ночных гонки – это здорово. С видимостью на трассе нет никаких проблем: после того как пару лет назад владельцы трассы подкорректировали работу системы освещения, я не помню, чтобы кто-то всерьез на это жаловался. Но гонка в темное время суток все равно гораздо более адреналиновая, чем дневная. Грубо говоря, езда при искусственном освещении на скорости в 150 км/ч дает те же ощущения, что при свете дня на 200 км/ч. А 200 км/ч после заката – это как будто 250 км/ч в обычных условиях. И так далее. Так что, гонки в Катаре по умолчанию получаются более эмоциональными, чем остальные этапы.

Плюс сам Катар мне нравится. В свое время он стал первой страной за пределами Европы, куда я приехал – и впечатления, конечно, были сногсшибательными. После этого я приезжал сюда уже раз десять – но по-прежнему не до конца привык к тому, как здесь здорово. Можно много о чем рассказывать – начиная с местной кухни и заканчивая возможностями для занятий самыми разными видами спорта, в том числе и водными. В это межсезонье я по сути живу в Катаре – получится, что к моменту к концу марта проведу здесь уже три месяца. И не могу сказать, что мне здесь надоело».

Виньялес также ответил на вопрос российской редакции Motorsport.com, с чем у него ассоциируется Россия.

«С дисциплиной. Не могу точно сказать, откуда это взялось – я сам в России никогда не был… Но в моем представлении русские – это прежде всего дисциплинированные люди. И еще очень вежливые – по крайней мере, таковы несколько русских, с которыми я знаком лично».

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P.S. Интервью было организовано при поддержке Национального совета по туризму Катара. Подробнее о возможностях отдыха в Катаре можно почитать здесь.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес
Команды Renault F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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