В чем секрет успеха Ферстаппена? Ньюи объяснил

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Макс Ферстаппен практически всю карьеру провел в цветах Red Bull: он получил поддержку компании, еще выступая в Формуле 3 в 2014 году, после чего прошел путь от 17-летнего дебютанта в Toro Rosso до победителя Гран При, а затем и чемпиона мира.

Хотя агрессивный подход голландца к борьбе с соперниками нередко вызывал критику, особенно в начале его карьеры, пилот доказал его эффективность.

По мнению конструктора Эдриана Ньюи, на машинах которого Макс одержал все 26 своих побед в Формуле 1, у голландца есть собственный стиль и подход к гонкам, которые во многом обеспечили столь успешные выступления.

«Не вполне корректно проводить сравнения между гонщиками, выступавшими в разное время, – объяснил Ньюи в интервью газете Evening Standard. – И все же, Макса явно можно включить в число лучших.

Думаю, его образ излишне агрессивного пилота явно преувеличен. Возможно, первое время он и впрямь проявлял агрессию, но к прошлому сезону это точно не относится.

Напротив, Макс обычно был хладнокровен, очень точно соизмерял свои действия, при этом у него невероятные рефлексы, и с ним очень приятно работать».

Отвечая на вопрос о том, кого из чемпионов прошлых лет ему больше всего напоминает Ферстаппен, британец назвал Мику Хаккинена, с которым на стыке 90-х и 2000-х работал в McLaren.

«Мика говорил не так много. Порой приходилось буквально переводить его слова, – объяснил Ньюи. – Но если все десять слов, что он произнес, перевести и правильно сложить, получалась очень точная картина.

Действительно великие гонщики – а я, несомненно, причисляю к этой категории и Макса – всегда точно знали, чего они хотят от машины и как лучше всего взаимодействовать с гоночным инженером, чтобы добиться этого».

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«Люди называли меня самоубийцей»

Также Ньюи вспомнил историю своей работы в Red Bull, куда пришел из McLaren в конце 2005 года, когда команда только-только формировалась на базе выкупленной Дитрихом Матешицем Jaguar.

Первые годы выступлений «Быков» в Ф1 принесли крайне скромные результаты. Только с 2009-го начались победы, а в сезоне-2010 Себастьян Феттель завоевал первый титул, после чего и вплоть до смены регламента в конце 2013-го немец и его команда доминировали на трассах Гран При.

«Когда я переходил в Red Bull, люди называли это самоубийством, – признался Ньюи, чей вклад в общий успех проекта можно назвать определяющим. – Потому я испытываю особенное удовлетворение от того, как мы вместе с Кристианом [Хорнером] выстроили команду на пепелище Jaguar и добились с ней того, чего хотели».

После девяти Гран При нынешнего сезона Red Bull и Макс Ферстаппен уверенно лидируют в общем зачете Ф1.

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