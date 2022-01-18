В чем проблема с проверкой крыльев Mercedes? Дело в гравитации

В конце сезона Формулы 1 2021 года команда Red Bull заподозрила Mercedes в использовании нелегального заднего антикрыла. На фотографиях на боковых планках крыла видны потертости, которые, предположительно, оставляет нижняя планка крыла, когда отгибается назад.

В Mercedes все опровергли, а дополнительная проверка со стороны FIA, устроенная на Гран При Катара не выявила нарушений даже после того, как судьи попробовали применить иную, не соответствующую официальной процедуре методику изменения.

Однако технический руководитель FIA по формулам Николас Томбазис все же признал, что действующая методика позволяет измерять гибкость крыла только в одном, строго вертикальном направлении и если крыло отгибается, например, назад, это требует иной методики измерения, которую внедрят в 2022 году.

«В Катаре мы не уличили команды ни в каком жульничестве, – заявил Томбазис. – Мы не нашли ничего, что противоречит правилам. Я не скажу, что у нас плохая методика тестов. Но ее можно улучшить, и в 2022 году мы планируем это сделать.

Проблема в том, что нижняя планка заднего антикрыла в конце сильно загнута вверх. И если давить на нее строго вниз, она оказывается весьма прочной. Но мы бы хотели изменить тест так, чтобы прилагать к ней усилие не строго вниз, а в том направлении, как давит воздушный поток.

Но это осложняется тем, что в таком случае мы уже не можем использовать силу притяжения для изменения [подвешивая к планке грузы], так как эта сила направлена строго вниз. И мы должны придумать иной метод измерения, убедившись в его точности. Это не так просто, но в этом нет и ничего невозможного».

В теории при изгибе кромки нижней планки крыла назад оно соответствует правилам по прочности в вертикальном направлении, но щель между нижней планкой и отрытой верхней планкой DRS при этом увеличивается. То есть нижняя часть планки не прогибается к земле (чего требуют правила), но сама планка становится более плоской, а ее задний (он же верхний) край оказывается ниже.

Дополнительная информация: Джорджио Пиола