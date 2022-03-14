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В чем проблема Mercedes? Версия Гэри Андерсона

Технический эксперт объяснил, почему болид Mercedes оказался не самым быстрым на тестах

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В чем проблема Mercedes? Версия Гэри Андерсона
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После трех дней тестов в Бахрейне в команде Mercedes заговорили о том, что пока у них нет скорости для того, чтобы бороться за победы и что их революционный болид с очень маленькими понтонами еще предстоит доработать и настроить.

Технический эксперт Гэри Андерсон, который прежде сам работал в командах Формулы 1, в колонке для издания The Race высказал свои предположения о том, в чем именно кроется суть проблем Mercedes.

Андерсон был на тестах и мог лично наблюдать как едут те или иные болиды, а также проанализировал доступную телеметрию. И пришел к весьма логичным выводам.

Судя по всему, Mercedes более других команд сделала ставку на прижимную силу за счет граунд-эффекта. И потому, сильнее прочих столкнулась с эффектом «козления». Чтобы решить эту проблему в Бахрейне команда перенастроила подвеску, сделав ее максимально жесткой.

Это, в свою очередь, привело к тому, что гонщики Mercedes не могли проезжать по поребрикам там, где это делали, например, пилоты Red Bull. Так что в определенном типе поворотов «Быки» уже были быстрее за счет лучшей траектории.

Еще один минус сверхжесткой подвески в том, что она не обеспечивает стабильного прижима колес при интенсивном торможении. И мы также могли видеть, как пилоты Mercedes регулярно блокировали колеса, ошибаясь именно на торможении.

В сумме, Mercedes W13 оказалась машиной, которой трудно управлять и которая может быть быстрой только в очень узком окне условий: например на максимально ровной трассе без крутых поворотов.

На отдельных участках в Бахрейне Mercedes не уступает в скорости Red Bull. Однако RB18 у «Быков» выглядит куда более универсальным болидом с широким диапазоном возможностей, которым, к тому же, пилотам комфортнее управлять.

Наконец, Андерсон не стал прогнозировать как быстро Mercedes справится с проблемой. Но допустил, что это может быть сделано очень быстро.

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