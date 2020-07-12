Совсем недавно на Motorsport.com мы опубликовали материал, в котором наши итальянские коллеги высказали очень интересное предположение о зависимости между изменением крепления двигателя Mercedes к шасси и вибрационными нагрузками на коробку передач и ее датчики.

Вот он: Что за проблема возникла у Mercedes в Австрии и чем она опасна

Предлагаем взгляд на эту же ситуацию от Мэтта Сомерфилда, который уже не первый год выступает техническим экспертом нашей британской редакции. В чем-то его мысли, разумеется, пересекаются с «итальянской» теорией, но мы приводим его материал в полном объеме.

Столкнувшись с непонятным поведением коробки, которое оказалось вызвано сочетанием электрических помех и вибраций, в Mercedes потратили неделю на интенсивные поиски решения. К пятничным сессиям в Штирии были внесены изменения в конфигурацию проводки и расположение ряда датчиков. Пилотов попросили проехать несколько серий кругов по специальной программе, чтобы лучше разобраться в происходящем.

Понятно, что окончательный ответ мы узнаем только в гонке, когда соперники постараются сделать все от них зависящее, чтобы машины Mercedes вновь не могли работать в нормальном режиме.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Самые первые признаки грядущих сложностей инженеры Mercedes обнаружили в первый же день стартового уик-энда чемпионата. К квалификации в команде отлично понимали, что гонка станет для их пилотов битвой за выживание.

Потому было важно как можно раньше переключиться в «безопасный режим», так как датчики начали с нарастающей частотой передавать на мостик сигналы тревоги. Сначала с машины Боттаса, а потом и Хэмилтона.

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин подтвердил, что «проблема обусловлена не одним фактором» и что «в ее основе лежат электрические помехи, которые начинают воздействовать на различные системы».

Такое описание предполагает, что масштаб проблем нарастает с течением времени, и что суровый характер поребриков «Ред Булл Ринга» постепенно оказывает на провода все более негативное воздействие. Это, в свою очередь, нарушает работу сенсоров коробки передач.

Глава тактического штаба Mercedes Джеймс Воулз объяснил: «На австрийской трассе очень агрессивные поребрики. Чтобы ехать быстро, вы вынуждены использовать их, но из-за этого возникают сильные вибрации, которые значительно нагружают автомобиль».

Но как с технической точки зрения проезд по бордюрам мог оказаться настолько важным фактором?

Мы внимательно изучили видеоролик, опубликованный Mercedes прошедшей зимой в рамках презентации новой машины. Там технический директор Джеймс Эллисон произносит следующие слова: «Решение задней подвески можно назвать безрассудно смелым. В особенности это касается нижнего треугольного рычага, где мы задействовали новую геометрию, которая открывает нам больше возможностей в плане аэродинамики и обеспечивает прирост прижимной силы».

Задняя подвеска Mercedes F1 W11 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Если говорить точнее, нижний рычаг на W11 значительно приподняли относительно прежнего положения. Это позволило расположить его в одной плоскости с приводным валом и – что даже важнее – открыть больше пространства для потоков, протекающих вдоль верхней поверхности днища и «запечатывающих» диффузор.

Но перенос рычага потребовал изменения точек его крепления к картеру коробки передач. В Mercedes уже экспериментировали с этим вопросом по ходу прошлого сезона. а сейчас тема получила дальнейшее развитие.

Чтобы разобраться, что же происходит, важно помнить об особенности технического подхода команды. Уже не один год в Брэкли используют так называемый кассетный принцип компоновки задней части машины. Это значит, что картер, к которому крепятся рычаги, по сути является дополнительным кожухом поверх собственно коробки передач и задней защитной структуры.

Кассетная структура в задней части Ferrari F2004 и Mercedes W04 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Впервые Mercedes реализовала такой подход на модели W04 в 2013 году. Инициатором его внедрения стал Альдо Коста, перешедший из Ferrari. Там «кассету» использовали с 2004 года.

Конструкция эволюционировала с течением времени, но главное оставалось неизменным: с ее помощью команда имеет возможность при необходимости менять точки крепления рычагов или структуры безопасности, сохраняя прежнюю коробку передач. В противном случае пилоты получали бы штраф за внеплановую замену коробки.

Благодаря независимости коробки и внешнего кожуха их можно разрабатывать параллельно, что очень здорово экономит время и ресурсы, а также облегчает инженерам работу с настройками.

Конструкция коробки передач и выхлопа Ferrari SF15-T Иллюстрация: Джорджо Пиола

В прошлом году Mercedes позаимствовала у Ferrari еще одну идею. Речь о решении в коробке передач, которое в Маранелло использовали в 2015 и 2016 году, но затем отказались.

Речь об особенности компоновки машины в области сопряжения двигателя с коробкой передач. Чтобы иметь возможность более компактно расположить там элементы выхлопной системы, Ferrari в прошлом и Mercedes сейчас использовали крепление на четырех шпильках, а не на шести. Плюс такого решение в том, что соединение получается более компактным, что выгодно во всех отношениях.

Но у описанного подхода, разумеется, есть и обратная сторона. Из-за двух отсутствующих шпилек вся конструкция оказывается гораздо ближе к физическому пределу прочности, уже не столь здорово справляясь с изгибающими нагрузками.

На иллюстрации ниже вы можете видеть подробности конструкции мотора Mercedes 2014 года (слева). Красные стрелки указывают на те элементы крепления, которые сохранились до настоящего времени, синяя – шпильку, от которой решено было отказаться. Справа для сравнения – силовая установка 2019 года на машине Racing Point.

Mercedes PU106 powerunit, pipework from compressor at the front of the ICE suggests Williams FW36 Photo by: Giorgio Piola Lance Stroll, Racing Point RP19, returns to the pits without an engine cover Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Примечательно, что FIA недавно внесла определенные коррективы в регламентирующие документы. С 2021 года в правилах будет четко прописано, что можно использовать или четыре шпильки, или шесть. Прежде соответствующий пункт был составлен так, что вроде бы требовалось исключительно шесть, но к точности формулировок были вопросы.

Стоит отметить, что Racing Point в Шпильберге не испытывала особых проблем с вибрациями. И хотя на розовых машинах такое же крепление коробок к двигателю и такие же «кассеты», как у Mercedes, задняя подвеска скопирована с прошлогодней W10. У нее старые, более низкие точки крепления, что и помогло команде избежать неприятностей.

Задняя подвеска Racing Point RP20 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Тройной удар

Сложившись вместе, новая геометрия подвески, кассетная схема крепления рычагов и ослабленное соединение мотора с коробкой не позволили Mercedes противостоять вибрациям на поребриках «Ред Булл Ринга».

Прежде рычаг соединялся с коробкой у самой шпильки, тогда как на W11 между ними существует некоторое расстояние, что приводит к возникновению дополнительных колебаний.

Это изменило картину нагрузок на заднюю часть машины, а резонанс частот оказал дополнительное негативное воздействие на электронику. Столь сложного сочетания внешних факторов коробки передач, к сожалению, просто не вынесли.