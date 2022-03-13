В чем причина проблем Mercedes? Ответ в одном фото

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Хотя часть обозревателей и считает, что Mercedes просто не хочет показывать реальную скорость своей «беспонтонной» W13, поведение машины на трассе явно свидетельствует о сложностях. Пилоты и боссы признают, что пока команда оказалась в роли догоняющей и вынуждена оперативно разбираться с возникшими проблемами.

Mercedes демонстрирует значительное «козление» на прямых, избыточную поворачиваемость в поворотах и общую нестабильность баланса.

В детали происходящего, разумеется, никто из знакомых с положением дел вдаваться не стал. Но мы можем сами делать выводы о подробностях, опираясь на те оперативные изменения в машине, которые были сделаны прямо по ходу тестов.

От зорких глаз нашего технического гуру Джорджо Пиолы не ускользнуло, что на третий день сессии у W13 подрезали один из элементов, который является структурной частью днища.

Взгляните на фото внизу: у внутренней вертикальной направляющей (показана стрелкой) удален нижний участок. Прежде деталь была такого же размера, как и две соседних, но в субботу лишилась участка, отмеченного желтым.

Это позволило перераспределить протекающие здесь воздушные потоки – прежде направляющая уводила их в сторону, к тоннелям Вентури, а теперь они по прямой попадают под днище.

Детали передней части Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Примечательно, что в тот день, особенно после обеденного перерыва, команда активно использовала в области днища W13 аэродинамическую краску, чтобы наглядно увидеть распределение потоков и понять, принесли ли принятые меры желаемый эффект.

Нет сомнений, что инженеры хотят избавиться от вертикальных колебаний, но при этом избежать непопулярного увеличения клиренса – ведь это сразу скажется на прижимной силе.

Позже, нет сомнений, подоспеет глобальное решение, но пока надо что-то делать здесь и сейчас, потому и решено было подрезать направляющую для оценки эффекта.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно с переходом на компактные понтоны команда изменила и днище машины. Прежде ее кромка имела в передней части сложную форму (во врезке), но в Сахире все стало намного проще (показано красными стрелками).

Для Mercerdes упрощенный подход является совершенно нехарактерным – прежде команда как раз отличалась большим вниманием к деталям. Возможно, мы видим временное решение.

Также у W13 нет даже подобия накладки на кромке, которая очень здорово помогает бороться с «козлением» McLaren,а теперь и Ferrari.

Сравнение деталей днища Ferrari F1-75 и McLaren MCL36 Иллюстрация: Джорджо Пиола

У Mercedes использована лишь металлическая стяжка-стабилизатор, призванная не допустить избыточной деформации днища (показана синей стрелкой на предыдущей иллюстрации). Такой подход тоже выглядит слишком прямолинейным в сравнении с соперниками.

Также примечательно, что под коней субботних заездов в Mercedes изменили настройки переднего крыла, увеличив угол атаки закрылков. На фото ниже хорошо видно, что регулируемая центральная часть приподнята относительно баковых участков. Это знак того, что инженеры решили сместить баланс вперед.

Похоже, это дало результат – машина поехала немного точнее и избавилась от недостатка поворачиваемости. Одновременно ее задок немного приподнялся, что позволило снизить масштабы «козления».

Поиск решения проблемы в самом разгаре – вот только счет до первого Гран При сезона уже пошел на дни.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола