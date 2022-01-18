В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста

С начала года стало известно, что команду Alpine покинули исполнительный директор Марцин Будковски, а вскоре и спортивный советник Ален Прост.

Об уходе Проста сало известно вчера, причем это было неофициальное объявление. Сам факт такой «утечки» информации уже расстроил Проста, который в соцсетях заявил, что сам отказался продлевать контракт, но ожидал, что будет сделано совместное заявление.

По слухом, за сменой руководства стоит скорое назначение на роль руководителя команды бывшего главы Aston Martin Отмара Сафнауэра. Однако в разговоре с французской прессой Прост подал все так, что его уход связан с главой принадлежащей Renault спортивной марки Alpine Лораном Росси. По словам четырехкратного чемпиона Формулы 1, ему самому обещали должность Росси, но в итоге отказали в назначении, а с новым руководителем он не сработался.

«Лоран Росси желает всем управлять сам, – заявил Прост в интервью французскому изданию L'Equipe. – Он сам сказал мне, что более не нуждается в советах. Он правда хотел убрать многих людей в сторону. Росси хочет, чтобы вся слава досталась ему.

Проблема в том, что в сентябре 2020 года, еще когда Сириль Абитбуль был с нами, глава Renault Лука де Мео предложил мне должность президента Alpine F1, и я согласился. Предполагалось, что Сириль возглавит бренд Alpine, Марцин Будковски будет непосредственно руководить командой, а я буду президентом.

Мы вернулись к этому разговору в декабре 2020 года, но затем в январе неожиданно на роль главы бренда Alpine взяли Лорана Росси [Абитбуля уволили], а я остался советником и неисполнительным директором.

Я правда верил в этот проект и верю в него до сих пор. Вся команда отлично мотивирована. Это правда, что 2021 год сложился непросто, и я чувствовал, что старой гвардии пора на покой. Я разделял это мнение, потому, что в Ф1 всегда важны перемены. Но мне казалось, что реформы можно провести немного иначе.

Однако меня отстранили от принятия решений. И более того, меня в них порой даже не посвящали. Я не мог высказываться от имени команды, так как не обладал информацией, даже будучи членом совета директоров. О некоторых решениях мне сообщали в последнюю минуту.

Даже если моих советов не слушали, я не мог смириться с тем, что последним обо всем узнаю. Это просто вопрос уважения. Отношения становились все более сложными. Я даже почувствовал ревность по отношению к себе.

Я не приемлю столь неуважительного к себе отношения. Когда глава команды со мной даже не здоровается, это уже не весело. Я просто не мог так работать».

Фернандо Алонсо и Лоран Росси, Alpine Фото: Alpine

Напомним, что именно Лоран Росси после ухода Будковски и Проста взял на себя обязанности главы команды Alpine. Однако предполагалось, что для него это временная роль, и на это место скоро назначат другого руководителя.

Прост не подтвердил слухи о назначении Сафнауэра в Alpine, но также и не опроверг их.

«Если Отмер придет в команду, то я могу его только приветствовать. Я не имею ничего против перемен. Но надо помнить, что Renult/Alpine одной из первых начала работать над болидами 2022 года, это началось еще два года назад. И достижения, которые ждут команду в ближайшем будущем, станут заслугой не нового руководства, а команд с баз в Вири и Энстоуна», – сказал Прост.