В чем причина доминирования Ferrari и Red Bull? Версия Бергера

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В 2022 году новый технический регламент вернул в Формулу 1 граунд-эффект, который уже использовался для создания прижимной силы в 80-е. Побочным результатом этих перемен стала склонность машин к козлению на высокой скорости – резким вертикальным колебаниям на прямых.

В таких условиях в чемпионате сразу определились два лидера: Ferrari и Red Bull. По мнению бывшего пилота Формулы 1, а ныне главы DTM Герхарда Бергера, это напрямую связано с тем, что ключевые специалисты этих команд работали в чемпионате еще в 80-е.

«Мы уже видели скачущие на скорости машины в 80-е годы, – сказал Бергер изданию Speedweek.com. – И нынешний главный инженер Red Bull Эдриан Ньюи имел с ними дело. В Ferrari одним из главных технических спецов остается Рори Бирн, он также работает в Формуле 1 с тех самых времен и хотя сейчас он на пенсии, но может давать Скудерии ценные советы.

Ferrari остается ядром Формулы 1. Когда она долго остается позади, как это было в 2020 и 2021 годах, это плохо для всего чемпионата, а Ferrari на вершине подиума усиливает интерес к автогонкам.

Мне кажется, прекрасно, что сейчас мы видим дуэль Red Bull и Ferrari. Если еще Mercedes сможет подтянуться и включиться в эту борьбу, то вообще будет отлично».