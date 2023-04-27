В чем главная сложность нового спринтерского формата Ф1? Ответ Mercedes

На неделе перед Гран При Азербайджана Формуле 1 окончательно одобрили совершенно новое расписание уик-энда. Теперь в субботу пройдет не только спринтерская гонка, но и отдельная квалификация для нее.

Для инженеров команд главный вызов на предстоящем этапе будет в том, что все данные нужно будет собрать по ходу единственной тренировки в пятницу утром. Субботняя сессия – хоть ее и называли бесполезной – все же позволяла проверить работу шин на длинных сериях кругов. Но теперь ее не будет.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин объяснил, насколько такие изменения усложнят работу его коллег.

«Когда есть всего одна тренировка, практически невозможно уместить в нее всю ту программу, которая обычно выполнялась в пятницу и субботу, – объяснил он. – Мы теряем возможность заняться длинными сериями, так как приходится выбирать иные приоритеты».

Спортивный директор Рон Мидоуз добавил: «Для инженеров и пилотов это будет очень непросто. Ведь необходимо отыскать настройки, которые хорошо работали бы и на одном квалификационном круге, и в гоночной конфигурации с полными баками.

Так что в тренировке важно будет проехать как можно больше кругов. Видимо, мы вообще не станем менять регулировки наших машин, если это отнимет время. Это будет новый подход команды к работе – который, в то же время, дает возможности проявить себя.

При этом новый формат не окажет заметного влияния на работу сотрудников. Просто потребуется провести все 100 процентов времени в режиме полной атаки, а каждый круг будет иметь значение. Кроме того, важно помнить про высокую вероятность аварии».

Шовлин добавил, что новый формат потребует иного подходе не только к тренировке, но и к другим сессиям уик-энда.

«Субботу гонщики начнут сразу с квалификации, это очень непривычно, – пояснил он. – Очень сложно ожидать, что в такой ситуации кто-то сможет сразу поехать быстро. Я полагаю, мы увидим по несколько разгонных кругов перед быстрой попыткой.

Шины Medium (обязательные для двух первых сегментов квалификации спринта – прим.ред.) будут доступны всего в одном комплекте, это тоже придется держать в голове. Также велик будет шанс пострадать от красных флагов или чего-то такого.

Думаю, все сразу отправятся на трассу, чтобы проехать чуть побольше, так что трафик тоже станет значимым фактором».