В Cadillac намекнули, чьи моторы собираются использовать в Ф1 под своей маркой
Хотя официально производителем будет американская компания, в реальности двигатели, скорее всего, первое время станет поставлять Honda
Поздно вечером в четверг команда Andretti объявила об официальном желании подать заявку на тендер новых команд Ф1 совместно с корпорацией GM. В случае весьма вероятного успеха моторы коллектива будут называться Cadillac.
При этом собственные силовые установки компания планирует строить самое раннее с 2026 года по новым правилам, а до того стороны собираются договориться с кем-то из существующих производителей.
На пресс-конференции Майкл Андретти и президент GM Марк Реусс не назвали прямо, с кем планируют работать.
«Начну с того, что у нас уже подписано соглашение с производителем, – сказал Реусс – После этого мы сможем двигаться вперед и получим серьезный собственный опыт, который в будущем позволит работать самостоятельно».
Андретти добавил: «Говоря о другом производителе – это будет больше, чем просто сотрудничество».
Официально название партнера так и не прозвучало, но сразу три фактора указывают на Honda. Во-первых, японцы недавно подали заявку в качестве производителя по регламенту 2026 года, хотя и не имеют клиентских команд. Во-вторых, недавно они уже передали права на свои разработки Red Bull, то есть в принципе не против их использования под чужим брендом.
В третьих, в автомобильной сфере Cadillac и Honda успешно сотрудничают уже не первый год, особенно в области электрических технологий.
В IndyCar команда Майкла Андретти использует двигатели Honda
Фото: Майкл Левитт / Motorsport Images
На прямой вопрос о Honda Реусс ответил: «У нас серьезное партнерство с ними в области электромобилей. С другой стороны, в IndyCar они являются нашими соперниками.
Так что у нас уважительные отношения и никаких взаимных проблем. Но о моторах [для Ф1] мы поговорим позже».
Майкл объяснил, что уже начал набор сотрудников в департамент силовых установок своей команды.
«Мы пригласили многих, – объяснил американец. – Некоторые уже начали работу на нас. Этот процесс сейчас продолжается. Кроме того, у нас уже есть технический директор. Мы объявим его имя его в свое время».
Весной 2022 года поставщиком для Andretti называли Renault, у французов сейчас не осталось в пелотоне ни одного клиента.
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