«В Британии так не принято». Хорнер упрекнул болельщиков
Главе Red Bull не понравилось, что поклонники Льюиса Хэмилтона накануне этапа в Сильверстоуне освистали Макса Ферстаппена
В преддверии британского этапа Ф1 состоялось мероприятие для болельщиков с участием главных звезд спорта. На нем появление действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена местные поклонники спорта встретили гулом и свистом.
Объяснить такое поведение несложно – болельщики Соединенного Королевства в большинстве своем поддерживают Льюиса Хэмилтона и не могут простить Максу поражения своего кумира прошлой зимой в Абу-Даби.
По мнению руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, подобное поведение не красит болельщиков.
«Для любого пилота нет ничего приятного в гуле и освистывании, – объяснил Хорнер в эфире Sky Sports. – И среди зрителей британского Гран При не принято так себя вести, здесь уважают всех гонщиков. Но знаете что? Сам Макс спокойно относится к такому.
Понятно, что они болеют за Льюиса, я тоже не вижу тут проблем. Его очень сильно поддерживают по всему миру, и это просто одно их проявлений этой поддержки».
Глава RBR добавил: «Через неделю будет наш домашний этап в Австрии. Уверен, что там уже у нас будет колоссальная поддержка. Мы ожидаем, что туда приедут не менее 30 тысяч голландских фанатов.
Это же спорт, не так ли? Соперничество во всем».
Год назад Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись, оспаривая лидерство в Сильверстоуне. Победа в гонке в итоге досталась Льюису.
Дополнительная информация: Люк Смит
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