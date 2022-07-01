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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

«В Британии так не принято». Хорнер упрекнул болельщиков

Главе Red Bull не понравилось, что поклонники Льюиса Хэмилтона накануне этапа в Сильверстоуне освистали Макса Ферстаппена

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«В Британии так не принято». Хорнер упрекнул болельщиков
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В преддверии британского этапа Ф1 состоялось мероприятие для болельщиков с участием главных звезд спорта. На нем появление действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена местные поклонники спорта встретили гулом и свистом.

Объяснить такое поведение несложно – болельщики Соединенного Королевства в большинстве своем поддерживают Льюиса Хэмилтона и не могут простить Максу поражения своего кумира прошлой зимой в Абу-Даби.

По мнению руководителя Red Bull Кристиана Хорнера, подобное поведение не красит болельщиков. 

«Для любого пилота нет ничего приятного в гуле и освистывании, – объяснил Хорнер в эфире Sky Sports. – И среди зрителей британского Гран При не принято так себя вести, здесь уважают всех гонщиков. Но знаете что? Сам Макс спокойно относится к такому. 

Понятно, что они болеют за Льюиса, я тоже не вижу тут проблем. Его очень сильно поддерживают по всему миру, и это просто одно их проявлений этой поддержки».  

Глава RBR добавил: «Через неделю будет наш домашний этап в Австрии. Уверен, что там уже у нас будет колоссальная поддержка. Мы ожидаем, что туда приедут не менее 30 тысяч голландских фанатов. 

Это же спорт, не так ли? Соперничество во всем». 

Год назад Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись, оспаривая лидерство в Сильверстоуне. Победа в гонке в итоге досталась Льюису. 

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Дополнительная информация: Люк Смит

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