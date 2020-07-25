В Бразилии заговорили о суде после отмены Гран При Формулы 1

Промоутер Гран При Бразилии обрушился с критикой на Формулу 1 за решение не приезжать в Сан-Паулу. В пятницу, 24 июля, владельцы чемпионата мира из Liberty Media объявили об отмене сразу четырех гонок. Из календаря исключили этапы в Бразилии, Мексике, США и Канаде.

Организатор Гран При Бразилии Тамаш Руоный рассказал Motorsport.com, что узнал об этом решении из письма, которое получил на этой неделе. Liberty Media уведомили устроителей гонки, что исключили из календаря гонку на «Интерлагосе» в связи с высоким процентом заражений коронавирусом в стране. В письме также было сказано, что пять команд выразили особую обеспокоенность в связи с необходимостью лететь в Бразилию.

«Мы не можем принять такое обоснование, – заявил Motorsport.com Руоный. – Они говорят о заболеваемости в Бразилии, не принимая во внимание, что наша страна размером с континент. Это все равно что сравнивать заболеваемость во Флориде с Калифорнией.

Но даже если так – у нас есть вся информация о реальном количестве случаев коронавируса в Сан-Паулу. Наш медицинский инспектор передал эту информацию в Медицинскую комиссию FIA. Кстати, он работает вице-президентом этой комиссии. И в отчете у нас многоообещающие цифры.

Если вы посмотрите на число заражений в Сан-Паулу в пересчете на душу населению, то увидите, что заболеваемость здесь ниже, чем в Англии. Да что там Сан-Паулу – такие результаты получатся, даже если сравнивать с Англией всю Бразилию.

Так что реальное положение вещей не соответствует тому, что написано в письме от Формулы 1. Все это выглядит так, словно они просто придумали причину, чтобы не ездить в Бразилию».

Тамаш Руоный Фото: Густаво Лима/Motorsport.com

Особенностью бразильского Гран При было то, что в организаторы не платят Формуле 1 за право принять у себя гонку. Остальные трассы выплачивают Liberty Media денежный взнос, но Сан-Паулу оказался освобожден от этой обязанности благодаря Берни Экклстоуну.

Тот подписал с «Интерлагосом» контракт, который позволял бразильцам принимать Формулу 1 бесплатно с 2018 по 2020 год. Наблюдатели связывали это с бразильским происхождением жены Экклстоуна Фабианы Флоси, а также с тем, что Берни знал: вскоре заключения этого контракта он в любом случае перестанет выполнять какие-либо обязанности в Формуле 1.

«Если бы Liberty Media задала властям Сан-Паулу вопрос «Есть ли у вас план на случай приезда в город Формулы 1?», то чемпионат получил бы в ответ существующий пуленепробиваемый план. Он продуман на 100% и уже работает, – рассказал Руоный. – План настолько хорош, что на прошлой неделе мы открыли «Интерлагос» для проведения гонок.

И потом, существует Международная автофедерация. Она опубликовала 10-страничный протокол с инструкциями о том, как проводить гонки после пандемии. Мы полностью соблюдаем эти рекомендации.

Весь подход Liberty Media исчерпывается словами: «Ой, тут началась пандемия. Очень жаль, но мы не сможем приехать».

В качестве одной из причин, которую нам представили для обоснования отмены Гран При, стало мнение пяти команд. Но позвольте: ни в одном из контрактов нет пункта, согласно которому Формула 1 проводит только те гонки, которые одобряют команды. Соглашения Ф1 с организаторами Гран При имеют только одну причину для непроведения этапа – форс-мажор. У нас его нет.

Мы обратились к юристам, так как отказ от проведения Гран При создают финансовые убытки как для муниципалитета Сан-Паулу, так и для моей компании».

Тамаш Руоный, Чейз Кэри, Жоао Дория, Бруно Коваш и Энрике Мейрелеш на торжественном мероприятии, посвященном сохранению Бразилии в календаре Формулы 1 в 2019 году Фото: Карлос Коста

По словам генерального промоутера Гран При Бразилии, утрата гонки стала потерей лица для всего Сан-Паулу. Руоный указал, что на перестройку боксов и улучшение инфраструктуры «Интерлагоса» были потрачены бюджетные деньги. При этом трасса рискует лишиться Формулы 1 насовсем: действующий контракт истекает в 2020 году. Именно поэтому бразильцы готовы обратиться в суд для защиты своих интересов.

«Наш случай очень похож на Мексику: как и в Мехико, мы проводим Гран При на трассе, которая принадлежит городу, – разъяснил Тамаш Руоный. – И в нашем договоре с муниципалитетом есть пункт, по которому они несут ответственность за то, чтобы трасса соответствовала стандартам Формулы 1.

Поэтому только в этом году бюджет Сан-Паулу потратил $8 млн на ремонт автодрома. Ремонт затронул всю зону паддока, а также множество аспектов, которые не попадают в трансляцию, а потому не заметны широкой аудитории – я говорю о канализации, туалетах и системе водоотведения.

Когда вы работаете в мэрии и тратите на что-то бюджетные деньги, прокурор может засудить лично вас за нецелевое расходование средств. Так что в администрации Сан-Паулу мне сказали: «Это ты подписал контракт. Так что обеспечь проведение гонки». И я бы с радостью это сделал – но как мне быть, если Формула 1 говорит, что не приедет? Это не моя вина.

И пусть мы с мэром и губернатором в отличных отношениях, они все равно спрашивают меня: «Ты уже знаешь, как будешь представлять это в суде?».