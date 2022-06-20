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Формула 1 / Гран При Канады Новости

В боксы Red Bull приходила полиция с собакой

Членов команды не сразу пустили после церемонии награждения в их гараж

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В боксы Red Bull приходила полиция с собакой
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Сотрудники команды Red Bull, которые присутствовали на церемонии награждения их пилота, победителя Гран При Канады Макса Ферстаппена, не сразу смогли вернуться обратно в боксы. Когда они подошли к ним, то внутри обнаружилась канадская полиция со служебной собакой, и пока проверка не закончилась, внутрь никого не пускали.

Эту историю приводит британский таблоид Express со ссылкой на ведущего телеканала Sky Sport F1 Тэда Кравица. По его словам, полиция удалилась, ничего не обнаружив.

Патрулирование территории проведения Гран При полицией является нормальным и даже обязательным, так как это массовое мероприятие. Однако сложно вспомнить случай, чтобы полиция заходила внутрь боксов одной из команд, тем более со служебной собакой.

Обычно такие собаки обучены находить взрывчатку, наркотики и другие запрещенные вещества. Кравиц предположил, что в боксах Red Bull собаку привлекло большое количество «какого-нибудь напитка с повышенным содержанием сахара, кофеина и тонизирующих веществ».

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