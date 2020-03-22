В Баку решили отказаться от проведения гонки Формулы 1

В Азербайджане раздумали принимать гонку Формулы 1. Как стало известно Motorsport.com, организаторы бакинского этапа сообщили об этом FIA и руководству Формулы 1 в пятницу, 20 марта.

В этот день прошла телефонная конференция с участием Liberty Media, Международной автофедерации и промоутеров Гран При. В администрации Формулы 1 совместно с FIA рассчитывали рассказать устроителям гонок, какими принципами будут руководствоваться при возобновлении сезона летом. Вместо этого Liberty получила сообщение о том, что Баку не желает видеть у себя Формулу 1 в начале июня.

Организаторы Гран При Азербайджана приняли такое решение из-за непредсказуемости пандемии коронавируса. Для сооружения временной трассы в центре Баку требуется время и деньги, которые будут потрачены впустую в случае отмены Гран При в последний момент. Судя по всему, оргкомитет азербайджанского этапа решил не рисковать и заранее отказаться гонки 2020 года.

Этап в Баку должен был состояться 7 июня. Он мог стать первым Гран При Формулы 1 в нынешнем сезоне.

Представители Формулы 1 пока никак не комментировали вероятность отмены или проведения Гран При Азербайджана. Если этап в Баку действительно не состоится, первой гонкой нового сезона может стать Гран При Канады в Монреале 14 июня.