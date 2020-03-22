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Формула 1 / Гран При Азербайджана / Новость

В Баку решили отказаться от проведения гонки Формулы 1

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В Баку решили отказаться от проведения гонки Формулы 1
Автор:
, ответственный редактор
22 мар. 2020 г., 15:23

Организаторы Гран При Азербайджана сообщили руководству Ф1, что не собираются устраивать гонку в июне. Промоутеры приняли такое решение из-за пандемии коронавируса

В Азербайджане раздумали принимать гонку Формулы 1. Как стало известно Motorsport.com, организаторы бакинского этапа сообщили об этом FIA и руководству Формулы 1 в пятницу, 20 марта.

В этот день прошла телефонная конференция с участием Liberty Media, Международной автофедерации и промоутеров Гран При. В администрации Формулы 1 совместно с FIA рассчитывали рассказать устроителям гонок, какими принципами будут руководствоваться при возобновлении сезона летом. Вместо этого Liberty получила сообщение о том, что Баку не желает видеть у себя Формулу 1 в начале июня.

Организаторы Гран При Азербайджана приняли такое решение из-за непредсказуемости пандемии коронавируса. Для сооружения временной трассы в центре Баку требуется время и деньги, которые будут потрачены впустую в случае отмены Гран При в последний момент. Судя по всему, оргкомитет азербайджанского этапа решил не рисковать и заранее отказаться гонки 2020 года.

Этап в Баку должен был состояться 7 июня. Он мог стать первым Гран При Формулы 1 в нынешнем сезоне.

Представители Формулы 1 пока никак не комментировали вероятность отмены или проведения Гран При Азербайджана. Если этап в Баку действительно не состоится, первой гонкой нового сезона может стать Гран При Канады в Монреале 14 июня.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана Билеты
Местонахождение Баку, городская трасса
Автор Франко Нуньес

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4 июн. - 7 июн.
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