В Бахрейне стартовали тесты Ф1. Ферстаппен на 0,3 секунды опередил Сайнса

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Команды Формулы 1 начали предсезонную подготовку на трассе в Сахире в жарких и довольно ветренных условиях. Благодаря стабильности регламента первая половина четверга обошлась без неприятностей – машины 2023 года работали надежно, так что почти всем гонщикам удалось преодолеть больше полной дистанции Гран При.

Макс Ферстаппен показал лучшее время (1:32.959), когда незадолго до перерыва выехал на короткую серию с явным намерением проверить Red Bull RB19 в режиме атаки.

Примечательно, что на кадрах трансляции было хорошо видно, что машина действующего чемпиона испытывает вертикальные колебания. Эффект был куда слабее прошлогоднего «козления», однако у соперников вообще не было практически никакой раскачки.

До этого на первой строчке долгое время оставался Карлос Сайнс из Ferrari, чей результат (1:33.253) в итоге остался вторым.

Аэродинамическая краска на машине Алекса Элбона, Williams FW45 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Группу лидеров неожиданно дополнили Алекс Элбон из Williams – который, кроме того, стал лидером по пройденной дистанции – и Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo.

Джордж Раcселл самым первым выехал на трассу с утра, а в итоге остался пятым с отставанием чуть больше секунды.

Единственным происшествием за четыре с четвертью часа стала остановка Aston Martin Фелипе Друговича – это произошло в самом начале дня. Из-за отказа вдного из датчиков в электросистеме бразильскому пилоту, который заменяет травмированного Лэнса Стролла, пришлось прервать работу в самом начале.

Эвакуация его машины заняла около 20 минут, спустя еще полтора часа гонщик смог вернуться на трассу.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также не с самого начала выехал на трассу дебютант Оскар Пиастри а McLaren, который в итоге замкнул протокол – впрочем, его отставание не превысило двух секунд.

После слишком острой атаки поребрика от Haas Нико Хюлькенберга отлетела часть аэродинамического оперения, но это не помешало немцу продолжить работу на трассе.

Тесты Ф1 в Бахрейне продолжатся в 15:15 Мск, когда все команды за исключением Red Bull сменят своих пилотов.

Motorsport.com Россия освещает события в прямой текстовой трансляции.

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 23 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги 1. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:32.959 – С3 69 2. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:33.253 0,294 С3 72 3. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:33.671 0,712 С4 74 4. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:33.723 0,764 С3 66 5. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:34.174 1,215 С3 66 6. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:34.424 1,465 С3 51 7. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:34.564 1,605 С3 40 8. Юки Цунода Юки Цунода AlphaTauri AlphaTauri 1:34.671 1,712 С3 46 9. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:34.822 1,863 С2 55 10. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:34.888 1,929 С3 52