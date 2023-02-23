В Бахрейне стартовали тесты Ф1. Ферстаппен на 0,3 секунды опередил Сайнса
Пилот Red Bull показал лучшее время за полчаса до перерыва, Williams и Alfa Romeo неожиданно вошли в группу лидеров
Команды Формулы 1 начали предсезонную подготовку на трассе в Сахире в жарких и довольно ветренных условиях. Благодаря стабильности регламента первая половина четверга обошлась без неприятностей – машины 2023 года работали надежно, так что почти всем гонщикам удалось преодолеть больше полной дистанции Гран При.
Макс Ферстаппен показал лучшее время (1:32.959), когда незадолго до перерыва выехал на короткую серию с явным намерением проверить Red Bull RB19 в режиме атаки.
Примечательно, что на кадрах трансляции было хорошо видно, что машина действующего чемпиона испытывает вертикальные колебания. Эффект был куда слабее прошлогоднего «козления», однако у соперников вообще не было практически никакой раскачки.
До этого на первой строчке долгое время оставался Карлос Сайнс из Ferrari, чей результат (1:33.253) в итоге остался вторым.
Аэродинамическая краска на машине Алекса Элбона, Williams FW45
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Группу лидеров неожиданно дополнили Алекс Элбон из Williams – который, кроме того, стал лидером по пройденной дистанции – и Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo.
Джордж Раcселл самым первым выехал на трассу с утра, а в итоге остался пятым с отставанием чуть больше секунды.
Единственным происшествием за четыре с четвертью часа стала остановка Aston Martin Фелипе Друговича – это произошло в самом начале дня. Из-за отказа вдного из датчиков в электросистеме бразильскому пилоту, который заменяет травмированного Лэнса Стролла, пришлось прервать работу в самом начале.
Эвакуация его машины заняла около 20 минут, спустя еще полтора часа гонщик смог вернуться на трассу.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Также не с самого начала выехал на трассу дебютант Оскар Пиастри а McLaren, который в итоге замкнул протокол – впрочем, его отставание не превысило двух секунд.
После слишком острой атаки поребрика от Haas Нико Хюлькенберга отлетела часть аэродинамического оперения, но это не помешало немцу продолжить работу на трассе.
Тесты Ф1 в Бахрейне продолжатся в 15:15 Мск, когда все команды за исключением Red Bull сменят своих пилотов.
Motorsport.com Россия освещает события в прямой текстовой трансляции.
Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 23 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:32.959
|–
|С3
|69
|2.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.253
|0,294
|С3
|72
|3.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:33.671
|0,712
|С4
|74
|4.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:33.723
|0,764
|С3
|66
|5.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:34.174
|1,215
|С3
|66
|6.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:34.424
|1,465
|С3
|51
|7.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:34.564
|1,605
|С3
|40
|8.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:34.671
|1,712
|С3
|46
|9.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:34.822
|
1,863
|
С2
|
55
|10.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:34.888
|1,929
|С3
|52
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