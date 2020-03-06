В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1
Из-за коронавируса организаторы гонки в Манаме прекратили продавать билеты
Продажи билетов на Гран При Формулы 1 на трассе «Сахир» остановлены. Об этом заявили устроители этапа, который намечен на 22 марта. Сколько билетов уже продано на Гран При Бахрейна, неизвестно: оргкомитет отказались отвечать на этот вопрос.
Организаторы признались, что прекращение продаж связано с продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-19. Согласно официальному заявлению, теперь у Международного автодрома Бахрейна есть два варианта дальнейших действий. Либо он возобновит продажи билетов на гонку позднее, либо начнет возвращать деньги тем, кто успел купить билеты, пока те еще были в продаже.
Будет ли выбор второй опции – возврата билетов – означать отмену Гран При Бахрейна, пока неясно.
Окончательное решение организаторы примут после обсуждения ситуации с властями Королевства Бахрейн и руководством Формулы 1. Устроители Гран При также пообещали проверять состояние здоровья всех, кто приедет на автодром. На трассе установят дополнительные рукомойники и стойки информации для посетителей.
Ранее в Бахрейне ввели ограничения на въезд из нескольких стран с наиболее заметными очагами инфекции. Эти ограничения, в частности, распространяются на путешественников из Японии и Италии – двух стран с заметным участием в Формуле 1.
Читайте также:
Еще одно ограничение действует для пассажиров, прилетающих из Дубая, где также зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Участники Формулы 1 часто используют аэропорт Дубая в качестве пересадочной станции при полетах из Мельбурна в Манаму. Чтобы избежать визита в ОАЭ, руководители Формулы 1 наняли для команд частный самолет, который доставит их в Бахрейн напрямую из Австралии.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Автор
|Адам Купер
В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
21:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 13 мар.
пт 13 мар.
|
01:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
02:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
01:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты