В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1

Продажи билетов на Гран При Формулы 1 на трассе «Сахир» остановлены. Об этом заявили устроители этапа, который намечен на 22 марта. Сколько билетов уже продано на Гран При Бахрейна, неизвестно: оргкомитет отказались отвечать на этот вопрос.

Организаторы признались, что прекращение продаж связано с продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-19. Согласно официальному заявлению, теперь у Международного автодрома Бахрейна есть два варианта дальнейших действий. Либо он возобновит продажи билетов на гонку позднее, либо начнет возвращать деньги тем, кто успел купить билеты, пока те еще были в продаже.

Будет ли выбор второй опции – возврата билетов – означать отмену Гран При Бахрейна, пока неясно.

Окончательное решение организаторы примут после обсуждения ситуации с властями Королевства Бахрейн и руководством Формулы 1. Устроители Гран При также пообещали проверять состояние здоровья всех, кто приедет на автодром. На трассе установят дополнительные рукомойники и стойки информации для посетителей.

Ранее в Бахрейне ввели ограничения на въезд из нескольких стран с наиболее заметными очагами инфекции. Эти ограничения, в частности, распространяются на путешественников из Японии и Италии – двух стран с заметным участием в Формуле 1.

Еще одно ограничение действует для пассажиров, прилетающих из Дубая, где также зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Участники Формулы 1 часто используют аэропорт Дубая в качестве пересадочной станции при полетах из Мельбурна в Манаму. Чтобы избежать визита в ОАЭ, руководители Формулы 1 наняли для команд частный самолет, который доставит их в Бахрейн напрямую из Австралии.