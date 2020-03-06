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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1

Билеты
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В Бахрейне экстренно остановили продажу билетов на Гран При Формулы 1
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6 мар. 2020 г., 06:57

Из-за коронавируса организаторы гонки в Манаме прекратили продавать билеты

Продажи билетов на Гран При Формулы 1 на трассе «Сахир» остановлены. Об этом заявили устроители этапа, который намечен на 22 марта. Сколько билетов уже продано на Гран При Бахрейна, неизвестно: оргкомитет отказались отвечать на этот вопрос.

Организаторы признались, что прекращение продаж связано с продолжающейся эпидемией коронавируса COVID-19. Согласно официальному заявлению, теперь у Международного автодрома Бахрейна есть два варианта дальнейших действий. Либо он возобновит продажи билетов на гонку позднее, либо начнет возвращать деньги тем, кто успел купить билеты, пока те еще были в продаже.

Будет ли выбор второй опции – возврата билетов – означать отмену Гран При Бахрейна, пока неясно.

Окончательное решение организаторы примут после обсуждения ситуации с властями Королевства Бахрейн и руководством Формулы 1. Устроители Гран При также пообещали проверять состояние здоровья всех, кто приедет на автодром. На трассе установят дополнительные рукомойники и стойки информации для посетителей.

Ранее в Бахрейне ввели ограничения на въезд из нескольких стран с наиболее заметными очагами инфекции. Эти ограничения, в частности, распространяются на путешественников из Японии и Италии – двух стран с заметным участием в Формуле 1.

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Еще одно ограничение действует для пассажиров, прилетающих из Дубая, где также зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Участники Формулы 1 часто используют аэропорт Дубая в качестве пересадочной станции при полетах из Мельбурна в Манаму. Чтобы избежать визита в ОАЭ, руководители Формулы 1 наняли для команд частный самолет, который доставит их в Бахрейн напрямую из Австралии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты
Автор Адам Купер

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