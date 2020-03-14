Гран При Азербайджана Формулы 1 оказался на грани отмены. Как сообщает местное издание Trend, министерство молодежи и спорта запретило проводить в стране спортивные мероприятия. Эта мера стала ответом на пандемию коронавируса.

Под запрет точно попадают все местные соревнования, статус международных чемпионатов пока не определен. По словам пресс-секретаря азербайджанского кабинета министров Ибрагима Мамедова, решение о Гран При Азербайджана Формулы 1 будет принято позже.

В календаре Формулы 1 гонка на уличной трассе в Баку намечена на 7 июня. Консультант Red Bull Хельмут Марко называл этот этап наиболее вероятным кандидатом на проведение первой гонки в 2020 году. Если Гран При Азербайджана в итоге отменят, то сезон Ф1 сможет начаться в Канаде в середине июня.