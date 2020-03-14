Коронавирус и гонки
В Азербайджане запретили спортивные мероприятия. Гонка Формулы 1 в Баку под угрозой
Власти Азербайджана официально запретили массовые спортивные соревнования. Это ставит под сомнение возможность провести Гран При Формулы 1 в Баку в июне
Гран При Азербайджана Формулы 1 оказался на грани отмены. Как сообщает местное издание Trend, министерство молодежи и спорта запретило проводить в стране спортивные мероприятия. Эта мера стала ответом на пандемию коронавируса.
Под запрет точно попадают все местные соревнования, статус международных чемпионатов пока не определен. По словам пресс-секретаря азербайджанского кабинета министров Ибрагима Мамедова, решение о Гран При Азербайджана Формулы 1 будет принято позже.
В календаре Формулы 1 гонка на уличной трассе в Баку намечена на 7 июня. Консультант Red Bull Хельмут Марко называл этот этап наиболее вероятным кандидатом на проведение первой гонки в 2020 году. Если Гран При Азербайджана в итоге отменят, то сезон Ф1 сможет начаться в Канаде в середине июня.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана Билеты
|Местонахождение
|Баку, городская трасса
|Автор
|Антон Погорельский
В Азербайджане запретили спортивные мероприятия. Гонка Формулы 1 в Баку под угрозой
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