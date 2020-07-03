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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты

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В Австрии завершилась первая тренировка Формулы 1 в сезоне-2020. Известны результаты
Автор:
, шеф-редактор
3 июл. 2020 г., 10:31

На трассе в Шпильберге состоялись полуторачасовые свободные заезды. Это первая официальная гоночная сессия в 2020 году

Сезон Формулы 1 стартовал. На австрийском автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая часть свободных заездов. Быстрейшими стали действующие чемпионы мира из Mercedes AMG. Первое время показал Льюис Хэмилтон, проехавший более 40 кругов. Следом за ним расположился его напарник Валттери Боттас.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен остался третьим: голландец уступил лидеру более полусекунды. Партнер Макса по команде Red Bull Racing Алекс Элбон занял седьмое место. Между ними расположились Карлос Сайнс, Серхио Перес и Ландо Норрис.

Лучшим представителем Ferrari оказался Шарль Леклер: монегаск показал десятое время. Вторая Ferrari Себастьяна Феттеля значится на 12 строчке итогового протокола. За полтора часа тренировки результаты показали 19 гонщиков из 20: единственным пилотом, кто не завершил ни одного быстрого круга в Шпильберге, стал Ромен Грожан. Из-за технической неисправности на его Haas француз просидел в боксах большую часть свободных заездов. На медленном круге Грожан отстал от всех на 41 секунду.

По ходу тренировочной сессии у болида Renault Эстебана Окона оторвался аэродинамический элемент. Чтобы убрать деталь со стартовой прямой, в тренировке объявили режим виртуальной машины безопасности. Участники замедлились, позволив одному из маршалов выскочить на прямую и подобрать отлетевший закрылок.

Ближе к концу заездов Ферстаппена развернуло на мягких шинах. Россиянин Даниил Квят остался 19-м.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 42 1'04.816     239.829
2 Finland Валттери Боттас 38 1'05.172 0.356 0.356 238.519
3 Netherlands Макс Ферстаппен 37 1'05.418 0.602 0.246 237.622
4 Spain Карлос Сайнс 41 1'05.431 0.615 0.013 237.575
5 Mexico Серхио Перес 33 1'05.512 0.696 0.081 237.281
6 United Kingdom Ландо Норрис 41 1'05.621 0.805 0.109 236.887
7 Thailand Александр Элбон 29 1'05.701 0.885 0.080 236.599
8 Australia Даниэль Риккардо 29 1'05.860 1.044 0.159 236.027
9 Denmark Кевин Магнуссен 27 1'05.907 1.091 0.047 235.859
10 Monaco Шарль Леклер 31 1'05.924 1.108 0.017 235.798
11 Canada Лэнс Стролл 34 1'06.074 1.258 0.150 235.263
12 Germany Себастьян Феттель 32 1'06.077 1.261 0.003 235.252
13 France Эстебан Окон 22 1'06.270 1.454 0.193 234.567
14 Italy Антонио Джовинацци 24 1'06.360 1.544 0.090 234.249
15 Finland Кими Райкконен 28 1'06.365 1.549 0.005 234.231
16 France Пьер Гасли 25 1'06.404 1.588 0.039 234.094
17 United Kingdom Джордж Расселл 27 1'06.495 1.679 0.091 233.773
18 Canada Николя Латифи 31 1'06.906 2.090 0.411 232.337
19 Russian Federation Даниил Квят 19 1'06.943 2.127 0.037 232.209
20 France Ромен Грожан 6 1'46.361 41.545 39.418 146.151
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Первая тренировка в пятницу
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Автор Антон Погорельский

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