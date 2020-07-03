Сезон Формулы 1 стартовал. На австрийском автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась первая часть свободных заездов. Быстрейшими стали действующие чемпионы мира из Mercedes AMG. Первое время показал Льюис Хэмилтон, проехавший более 40 кругов. Следом за ним расположился его напарник Валттери Боттас.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен остался третьим: голландец уступил лидеру более полусекунды. Партнер Макса по команде Red Bull Racing Алекс Элбон занял седьмое место. Между ними расположились Карлос Сайнс, Серхио Перес и Ландо Норрис.

Лучшим представителем Ferrari оказался Шарль Леклер: монегаск показал десятое время. Вторая Ferrari Себастьяна Феттеля значится на 12 строчке итогового протокола. За полтора часа тренировки результаты показали 19 гонщиков из 20: единственным пилотом, кто не завершил ни одного быстрого круга в Шпильберге, стал Ромен Грожан. Из-за технической неисправности на его Haas француз просидел в боксах большую часть свободных заездов. На медленном круге Грожан отстал от всех на 41 секунду.

По ходу тренировочной сессии у болида Renault Эстебана Окона оторвался аэродинамический элемент. Чтобы убрать деталь со стартовой прямой, в тренировке объявили режим виртуальной машины безопасности. Участники замедлились, позволив одному из маршалов выскочить на прямую и подобрать отлетевший закрылок.

Ближе к концу заездов Ферстаппена развернуло на мягких шинах. Россиянин Даниил Квят остался 19-м.