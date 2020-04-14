Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
176 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
197 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

В Австрии согласились на Гран При без зрителей

Билеты
Поделились
Комментарии
В Австрии согласились на Гран При без зрителей
Автор:
, редактор
14 апр. 2020 г., 08:30

Австрийские власти готовы на исключительные меры ради этапа на «Ред Булл Ринге»

В связи с переносом или отменой первых восьми Гран При сезона Формулы 1 Австрия рассматривается как одно из возможных мест для старта чемпионата. На данный момент перед ГП Австрии в календаре стоит только французский этап, но, скорее всего, он тоже будет отменен.

По слухам, в Австрии могут провести сразу два этапа с паузой в неделю между ними. Оптимизму в плане организации способствует смягчение карантинных мер, которое недавно началось в стране. Если устраивать массовое мероприятие все еще будет не безопасно, в Австрии готовы и к этапу без зрителей.

«Не считая того факта, что я за организацию этапа не отвечаю, для меня такой вариант приемлем, – сказал министр спорта Австрии Вернер Кеглер газете Kleine Zeitung. – Если команды Формулы 1 к этому готовы, то такая возможность существует».

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Франции под угрозой – в стране продлили карантин

Предыдущая новость

Гран При Франции под угрозой – в стране продлили карантин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Что-то пошло не так. 8 самых диких и нелепых стартов в Формуле 1

2
Формула 1

В Формуле 1 предложили вернуть правило 1990 года

3
Формула 1

Гонки в обратную сторону. Мы развернули трассы Формулы 1

4
eSports

4 монитора, 3 руля, клавиатура на полу. Как выглядит рабочий стол Ферстаппена для кибергонок

5
Автомобили

Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1

Последние видео

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед 01:47
Формула 1

Последние станут первыми. Повороты Гран При Бахрейна задом наперед

Мельбурн с финиша до старта: Гран При Австралии наоборот 01:41
Формула 1

Мельбурн с финиша до старта: Гран При Австралии наоборот

Самое важное:

В Австрии согласились на Гран При без зрителей
F1

В Австрии согласились на Гран При без зрителей

Гран При Франции под угрозой – в стране продлили карантин
F1

Гран При Франции под угрозой – в стране продлили карантин

Никто не пытается успеть под флаг. Посмотрите, как выглядит пустая трасса Формулы 1 на карантине
F1

Никто не пытается успеть под флаг. Посмотрите, как выглядит пустая трасса Формулы 1 на карантине

Гонки в обратную сторону. Мы развернули трассы Формулы 1
F1

Гонки в обратную сторону. Мы развернули трассы Формулы 1

Гоночный босс Pirelli стал медиком-добровольцем
F1

Гоночный босс Pirelli стал медиком-добровольцем

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.