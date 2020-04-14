В Австрии согласились на Гран При без зрителей

В связи с переносом или отменой первых восьми Гран При сезона Формулы 1 Австрия рассматривается как одно из возможных мест для старта чемпионата. На данный момент перед ГП Австрии в календаре стоит только французский этап, но, скорее всего, он тоже будет отменен.

По слухам, в Австрии могут провести сразу два этапа с паузой в неделю между ними. Оптимизму в плане организации способствует смягчение карантинных мер, которое недавно началось в стране. Если устраивать массовое мероприятие все еще будет не безопасно, в Австрии готовы и к этапу без зрителей.

«Не считая того факта, что я за организацию этапа не отвечаю, для меня такой вариант приемлем, – сказал министр спорта Австрии Вернер Кеглер газете Kleine Zeitung. – Если команды Формулы 1 к этому готовы, то такая возможность существует».