Коронавирус и гонки
В Австрии согласились на Гран При без зрителей
Австрийские власти готовы на исключительные меры ради этапа на «Ред Булл Ринге»
В связи с переносом или отменой первых восьми Гран При сезона Формулы 1 Австрия рассматривается как одно из возможных мест для старта чемпионата. На данный момент перед ГП Австрии в календаре стоит только французский этап, но, скорее всего, он тоже будет отменен.
По слухам, в Австрии могут провести сразу два этапа с паузой в неделю между ними. Оптимизму в плане организации способствует смягчение карантинных мер, которое недавно началось в стране. Если устраивать массовое мероприятие все еще будет не безопасно, в Австрии готовы и к этапу без зрителей.
«Не считая того факта, что я за организацию этапа не отвечаю, для меня такой вариант приемлем, – сказал министр спорта Австрии Вернер Кеглер газете Kleine Zeitung. – Если команды Формулы 1 к этому готовы, то такая возможность существует».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Автор
|Иван Матушкин
В Австрии согласились на Гран При без зрителей
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты