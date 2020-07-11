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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

В Австрии начался дождь

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В Австрии начался дождь
11 июл. 2020 г., 08:39

Над трассой «Ред Булл Ринг» пошел ливень. Это ставит под сомнение проведение квалификации Формулы 1

В Штирии пошел дождь. Прямо сейчас на автодроме «Ред Булл Ринг» идет гонка Формулы 3: она проходит на мокром асфальте. Если такая погода сохранится, то в Формуле 1 пройдет первая дождевая квалификация в 2020 году. Она должна начаться в 16:00 по московскому времени.

Если же ливень усилится, то квалификацию могут отменить. Об этом Международная автомобильная федерация рассказала командам перед стартом уик-энда. Прогноз погоды сразу обещал высокую вероятность осадков в Австрии в субботу.

На случай чересчур сильного дождя, который сделает невозможным безопасные соревнования на «Ред Булл Ринге», FIA разработала план. При чрезмерном объеме воды на трассе FIA отменит субботнюю квалификацию. Вместо этого сессию проведут в воскресенье утром, перед стартом гонки.

Если же погода не наладится и к воскресенью, то пилотов отправят на старт в том порядке, в котором они завершили вторую тренировочную сессию в пятницу. В той тренировке лучшее время показал Макс Ферстаппен. Второе место занял Валттери Боттас, третьим стал Серхио Перес. Себастьян Феттель остался 16-м.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 3
Этап Гран При Штирии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»

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