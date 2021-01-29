В Австралии вернули зрителей на гонки

Впервые с начала пандемии гонки в Австралии пройдут без жестких ограничений на посещение паддока. В последний раз подобное происходило почти год назад, в четверг перед Гран При Формулы 1 2020 года в Альберт-парке.

Сезон «кузовной» серии Supercars стартует в последний уик-энд февраля на трассе «Маунт-панорама». Там болельщики смогут попасть в паддок и зоны свободного размещения – правда, в последних требуется соблюдать нормы социального дистанцирования.

Также будут работать палатки с сувенирами и точки по продаже еды и напитков. Ношение масок будет обязательным только в некоторых зонах вокруг гоночной трассы.

Несмотря на эти послабления, ранее было принято решение из-за карантинных ограничений не проводить Гран При Австралии Ф1 в марте и перенести эту гонку на конец ноября.