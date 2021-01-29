В Австралии вернули зрителей на гонки
На первом этапе чемпионата Supercars болельщики получат право попасть в паддок и зоны свободного размещения
Впервые с начала пандемии гонки в Австралии пройдут без жестких ограничений на посещение паддока. В последний раз подобное происходило почти год назад, в четверг перед Гран При Формулы 1 2020 года в Альберт-парке.
Сезон «кузовной» серии Supercars стартует в последний уик-энд февраля на трассе «Маунт-панорама». Там болельщики смогут попасть в паддок и зоны свободного размещения – правда, в последних требуется соблюдать нормы социального дистанцирования.
Также будут работать палатки с сувенирами и точки по продаже еды и напитков. Ношение масок будет обязательным только в некоторых зонах вокруг гоночной трассы.
Несмотря на эти послабления, ранее было принято решение из-за карантинных ограничений не проводить Гран При Австралии Ф1 в марте и перенести эту гонку на конец ноября.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Supercars
|Автор
|Эндрю ван Лёвен