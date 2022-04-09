В Австралии убрали одну зону DRS

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После пятничных тренировок и вечернего брифинга с пилотами организаторы Гран При Австралии приняли решение изменить расположение зон DRS на трассе в Мельбурне. Сообщается, что это было сделано с целью повышения безопасности.

После реконструкции трассы в Альберт-Парке там было решено сделать рекордное число зон DRS – сразу четыре. Теперь зона между 8 и 9 поворотами ликвидирована.

Также организаторы сместили точку активации следующей зоны DRS между 9 и 10 поворотами непосредственно к выходу из 9 поворота. Две оставшиеся зоны открытия заднего крыла остались без изменений.

Уже в утренней субботней тренировке лучшее время круга, поставленное Ландо Норрисом, оказалось хуже вчерашних результатов. Впрочем, Норрис все равно оказался быстрее, чем Льюис Хэмилтон в квалификации последнего Гран При Австралии 2019 года, который прошел еще на не измененной трассе.