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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

В Австралии признали возможность полной потери Формулы 1

Автор:
, Ответственный редактор

Если провести Гран При в Альберт-парке не получится и в 2022 году, многолетний контракт с Ф1 может утратить силу

В Австралии признали возможность полной потери Формулы 1

Формула 1 впервые приехала в Мельбурн в 1996 году, после чего эта гонка надолго прописалась в календаре, заслужив любовь зрителей и участников. Однако именно она стала первой жертвой коронавируса в начале 2020-го: тогда команды съехались в Австралию, но в пятницу утром местные власти запретили проведение соревнований.

В нынешнем сезоне этап включили в календарь, но сначала перенесли с весны на осень, а затем вовсе отменили – из-за все тех же пандемийных ограничений, требующих 14-дневного карантина для всех въезжающих. 

Как признались местные промоутеры, если и в 2022 году гонка не состоится, это может стать для Ф1 основанием для разрыва контракта – он был заключен в 2019 году и действует до 2025-го. 

В новом календаре, опубликованном недавно, Гран При Австралии намечен на 10 апреля, это будет третий этап сезона. 

Глава промоутерской компании Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт рассказал в интервью местному изданию Drive: «Сейчас мы подошли к решающему моменту. С нынешним количеством гонок в Ф1 у Мельбурна есть реальный шанс остаться без этапа. Пока они сохраняют терпение относительно нашей ситуации, но этого терпения остается все меньше. 

Если мы не сможем принять гонку в Австралии и в 2022-м, они могут воспользоваться своим правом и начать искать Мельбурну постоянную альтернативу».

Уэстакотт добавил, что сейчас местные власти изменили свою позицию и поддерживают проведение Гран При, но если 14-дневный карантин сохранится, все остальное не имеет значения. 

В конце нынешнего сезона Формула 1 впервые приедет в Катар и Саудовскую Аравию, а в 2022-м пройдет дебютный Гран При Майами.

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