В Австралии приготовились к переносу Гран При

Новый сезон Формулы 1 в соответствии с календарем, который утвердил Всемирный совет FIA, должен стартовать в конце марта в Австралии.

Ровно такой же ситуация была и год назад. Тогда участники этапа даже съехались в Альберт-парк, но перед самым началом тренировок местные власти запретили проведение Гран При из-за коронавирусной угрозы.

Сейчас календарь составлялся уже с оглядкой на пандемию – но очень похоже, что австралийская гонка вновь не состоится. Это связано с очень строгими ограничениями, которые действуют в стране для въезжающих в нее, а также общей ситуацией, которая пока не дает оснований говорить о снижении угрозы COVID-19.

Как удалось выяснить Motorsport.com, организаторы Гран При Австралии всерьез рассматривают вопрос переноса своей гонки и ее проведения в осенней части чемпионата.

Представитель Формулы 1 в ответ на официальный запрос сообщил, что чемпионат мира «доказал, что может безопасно проводить гонки, и сделал то. что многим казалось невозможным в [прошлом] марте».

Он добавил: «Мы сформировали календарь на 2021 год и рассчитываем на старт сезона в марте этого года».

Следует признать, что этот комментарий не отвечает на главный вопрос: если австралийская гонка не состоится, то первый Гран При пройдет в Бахрейне, а это 26-28 марта.

Обычно сооружение временной гоночной трассы в Альберт-парке начинается в конце января. При этом продажа билетов не предстоящий этап пока так и не стартовала.

В Австралии действуют очень строгие противоковидные правила: вскоре после Гран При 2020 года границы были вовсе закрыты для иностранцев, а сейчас все въезжающие должны провести по две недели в карантинных отелях.

В настоящее время в стране насчитывается всего 279 заболевших, за все время эпидемии от коронавируса здесь умерли 909 человек.

С 8 по 21 февраля в Мельбурне должны пройти первые за год крупные соревнования – теннисный турнир «Большого шлема». Правительство штата Виктория согласилось впустить спортсменов только на общих условиях двухнедельного карантина.

Реально ли найти для Гран При Австралии новое место в календаре?

Если организаторы действительно рассчитывают провести гонку во второй части сезона, сделать это будет непросто. Летний перерыв Формула 1 закончит 29 августа в Бельгии, после чего до декабрьского Гран При Абу-Даби есть всего четыре свободных уик-энда: 19 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября.

В каждом из этих случаев если провести еще одну гонку, возникает серия из четырех-пяти уик-эндов подряд, что практически исключает подобный сценарий.

В качестве выхода можно попробовать перенести Гран При Австралии не на осень, а на 25 апреля – эта дата пока свободна после отмены вьетнамской гонки.

Однако вовсе не факт, что за месяц после изначально запланированной даты ситуация с коронавирусом серьезно изменится, и гонку в Мельбурне получится провести по нормальному сценарию.

Ранее из-за пандемии уже пришлось отменить этап мирового ралли в Швеции и перенести январские гонки Формулы Е в Чили.