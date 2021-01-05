В Австралии опровергли планы отмены Гран При

Накануне Motorsport.com стало известно, что организаторы намеченного на 19-21 марта Гран При Австралии начали подготовку к отмене или переносу гонки, так как провести ее в запланированные сроки не позволят коронавирусные ограничения.

Когда журналисты сетевого издания SpeedCafe обратились за комментарием по этому поводу в правительство штата Виктория, там ответили, что этот вопрос обсуждается, но говорить, что этап точно не состоится, сейчас преждевременно.

Министр полиции и экстренных служб Лиза Невилль рассказала: «Насколько мне известно, пока нет никакого решения по поводу отмены, переноса или каких-либо других действий в отношении Гран При Австралии.

Сейчас идут активные обсуждения по поводу гонки 2021 года, и скоро мы достигнем соглашения с [организаторами этапа из Australian] Grand Prix Corporation и Формулой 1. Тогда будет возможность рассказать больше».

Главным вопросом остается обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в Австралию иностранцев. Общие правила затронут даже участников традиционного февральского теннисного турнира в Мельбурне.

«Забота о здоровье зрителей станет ключевым фактором [в переговорах с Ф1], – пояснила министр. – Вопрос прохождения карантина и все, что с этим связано.

Так что диалог продолжается, пока решение не принято. Как только мы договоримся, вам станет об этом известно».

Журналисты SpeedCafe также получили комментарий австралийского промоутера, где сказано о переговорах с правительством по поводу проведения Гран При.

Если австралийскую гонку не получится провести в намеченные сроки, плотный календарь почти не оставляет шансов найти для нее новую дату по ходу сезона.