В Австралии нацелились провести Гран При Ф1 в марте 2021 года
Как стало известно Motorsport.com, организаторы этапа в Мельбурне нацелены получить первый этап нового сезона чемпионата
Ранее в СМИ просочились сведения, что вслед за отменой Гран При Австралии 2020 года угроза нависла и над предстоящей гонкой в Альберт-парке. Однако наши источники сообщили, что подготовка к этапу идет по плану, и он должен состояться 12-14 марта будущего года.
Ожидается, что Гран При пройдет в присутствии зрителей, однако действующие антивирусные ограничения сократят количество людей на трибунах и потребуют их особого распределения.
Сейчас Мельбурн переживает вторую волну коронавируса, из-за чего в городе действуют строгие ограничения. По этой причине выбор марта в качестве даты гонки имеет свой риск. Однако статистика говорит о снижении уровня заболеваемости, городские власти ожидают нормализации ситуации до конца года.
Индикатором станет зимний турнир по теннису Australian Open – если он состоится, то и проведению Гран При почти точно ничто не помешает.
Дополнительные сложности могут возникнуть у тех, кто решит приехать в Австралию из-за границы, однако власти страны пообещали возможные послабления тем, кто прибывает из «стран с низким уровнем риска».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Эндрю ван Лёвен