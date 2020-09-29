Ранее в СМИ просочились сведения, что вслед за отменой Гран При Австралии 2020 года угроза нависла и над предстоящей гонкой в Альберт-парке. Однако наши источники сообщили, что подготовка к этапу идет по плану, и он должен состояться 12-14 марта будущего года.

Ожидается, что Гран При пройдет в присутствии зрителей, однако действующие антивирусные ограничения сократят количество людей на трибунах и потребуют их особого распределения.

Сейчас Мельбурн переживает вторую волну коронавируса, из-за чего в городе действуют строгие ограничения. По этой причине выбор марта в качестве даты гонки имеет свой риск. Однако статистика говорит о снижении уровня заболеваемости, городские власти ожидают нормализации ситуации до конца года.

Индикатором станет зимний турнир по теннису Australian Open – если он состоится, то и проведению Гран При почти точно ничто не помешает.

Дополнительные сложности могут возникнуть у тех, кто решит приехать в Австралию из-за границы, однако власти страны пообещали возможные послабления тем, кто прибывает из «стран с низким уровнем риска».