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Формула 1 Новость

В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber

Немецкий производитель официально заявит о выкупе доли в команде, сейчас известной как Alfa Romeo, 27 сентября

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
В Audi выбрали день для объявления о покупке Sauber
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Представители Audi анонсировали старт программы в Ф1 накануне Гран При Бельгии – в тот момент говорилось лишь о планах строить свои силовые установки, но не упоминалась потенциальная команда-партнер. Но в паддоке почти не было сомнений, что ингольштадтцы объединят усилия с Sauber.

Окончательно все сомнения развеялись после того, как Alfa Romeo, которая с 2018 года выступает титульным партнером коллектива из Хинвиля, объявила о скором уходе из Ф1.

В четверг в социальных сетях Sauber появилась запись о скором официальном объявлении, снабженная хэш-тэгом #KeepMakingHistory – «продолжаем творить историю». В публикации указана дата 27 сентября. 

Источники наших коллег из немецкой редакции Motorsport.com однозначно подтвердили, что речь идет именно об объявлении о партнерстве с Sauber. 

При этом детали сделки пока остаются неизвестными. Есть лишь слухи о том, что производитель будет выкупать акции пакетами и к 2026 году доведет долю в команде до 75%. Первый транш, о котором и будет объявлено, составит 25%.

Оставшуюся четверть, как поговаривают, сохранят нынешние собственники из фонда Longbow Finance. При этом, если верить источникам, Audi не станет повторять подход BMW и не сохранит упоминания о Sauber в официальном названии команды. 

Дополнение: Слухи: объявление Alfa Romeo будет посвящено вовсе не Audi

BMW владела командой из Хинвиля в 2006-09 годах. В протоколах та называлась BMW Sauber

BMW владела командой из Хинвиля в 2006-09 годах. В протоколах та называлась BMW Sauber

Фото: Motorsport Images

Основатель Sauber Петер Заубер окончательно продал свое детище в 2016 году структурам шведского предпринимателя Финна Раусинга (владельца бренда Tetra Pak и совладельца Longbow).

Alfa Romeo стала титульным спонсором коллектива с 2018-го, а еще годом позже Sauber полностью переименовали в эту итальянскую марку. При этом вся операционная деятельность продолжалась на прежней базе в Хинвиле.

Приход Audi означает отказ от многолетнего сотрудничества с Ferrari, прежде за свою иcторию, которая началась в 1993 году, Sauber также использовала моторы Ilmor/Mercedes, Ford и BMW.

Выбранный для объявления день 27 сентября – это вторник на неделе перед Гран При Сингапура. 

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