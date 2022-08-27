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Формула 1 Новость

В Audi приготовились выкупить долю Sauber F1 уже в 2023 году

Как сообщают источники, производитель может приобрести пакет в 25% в преддверии начала поставок своих моторов

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
В Audi приготовились выкупить долю Sauber F1 уже в 2023 году
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В пятницу на Гран При Бельгии представители Audi сделали объявление о дебюте бренда в Формуле 1 в качестве производителя силовых установок с 2026 год, когда вступит в силу новый регламент. Вопреки ожиданиям, немцы не назвали команду, с которой намерены сотрудничать – нет никаких сомнений, что это Sauber, которая сейчас выступает под именем Alfa Romeo.  

Ожидается, что производитель выкупит контрольный пакет у нынешних хозяев из фонда Finn Rausing. Как стало известно нашим коллегам из немецкой редакции Motorsport.com, первый пакет акций, составляющий 25%, может быть выкуплен уже в 2023 году. В дальнейшем Audi доведет свою долю до 75%.

В будущем сезоне Sauber продолжит сотрудничество с Alfa Romeo, но после этого бренд покинет Ф1. Чтобы поддержать команду в переходный период, Audi и собирается уже в ближайшем будущем стать ее совладельцем. Есть даже вероятность, что в сезоне-23 на машине уже не будет логотипов Alfa Romeo.  

С 2024 года коллектив практически наверняка вернется к имени Sauber, которое использовал до сезона-2018. При этом вплоть до смены регламента в Хинвиле продолжат использовать силовые установки Ferrari.

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