В Audi пообещали выбрать команду-партнера до конца 2022 года
Несмотря на упорные слухи об альянсе с Sauber, немецкий концерн не стал сразу раскрывать, к кем намерен объединить усилия в Формуле 1
В пятницу утром в паддоке Гран При Бельгии компания Audi официально объявила о планах производить силовые установки для Ф1 с 2026 года, когда в чемпионате вступит в силу обновленный регламент.
Этот анонс не стал сюрпризом – в паддоке давно не сомневались, что два бренда VW Group, Audi и Porsche, придут в Формулу 1. Удивление, в действительности, вызвало другое обстоятельство: ингольштадтцы не назвали команду-партнера, хотя почти не осталось сомнений в их альянсе с Sauber.
В пресс-релизе говорится, что объявление о партнерстве будет сделано до конца календарного года.
Глава совета директоров Audi Маркус Дюйсман объяснил: «Работа над силовой установкой требует долгого времени. Именно эти планы мы анонсировали сегодня. Решение по поводу команды мы примем в течение этого года».
Ранее в Audi рассматривали варианты сотрудничества с несколькими командами, включая McLaren, Williams и Aston Martin.
Дюйсман объяснил, что компания «общалась с несколькими фантастическими производителями шасси».
По информации Motorsport.com, Audi выкупит контрольный пакет акций Sauber (сейчас эта команда выступает под именем Alfa Romeo) и даст ей заводской статус.
Глава совета директоров ушел от ответа на прямой вопрос о партнерстве со швейцарцами, заметив лишь, что объявление о выборе команды станет для Audi «отдельным событием».
В Audi не захотели с нуля создавать собственный проект и самостоятельно разрабатывать шасси – в том числе потому, что в этом случае пришлось бы внести $200 млн в специальный фонд, который компенсировал бы другим участникам чемпионата сокращение призовых.
«Самое вероятное – моторы Audi на одной из существующих машин, – сказал Дюйсман. – Возможно, планы будут скорректированы, но мы точно не станем создавать собственную команду. Для производителя гораздо лучше начинать работу с существующим шасси».
Последней командой-дебютантом, которая самостоятельно строила и шасси, и двигатель, стала Toyota в 2002 году.
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