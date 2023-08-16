Предыдущая / Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее
Формула 1 Новость

В Audi ответили на слова Марко об отставании в работе над мотором 2026 года

Нынешний глава Alfa Romeo Алессандро Алюнни Брави заверил, что программа продвигается в строгом соответствии с планами

Александр Кабановский
Автор:
Маркус Дюйсман, председатель совета директоров Audi AG, на пресс-конференции в Шанхае

Недавно спортивные СМИ активно перепечатывали цитату гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко о том, что его команда вместе с Mercedes ушли далеко вперед в работе над силовыми установками 2026 года по сравнению с Ferrari и Audi. 

Вдобавок, в британских медиа начали циркулировать слухи, будто уход с поста генерального директора Audi Маркуса Дюйсмана, который был главным вдохновителем возвращения в Ф1, резко снизил интерес концерна к этой программе. 

В нынешнем сезоне, который является для команды из Хинвиля переходным от Alfa Romeo к Sauber-Audi, ее работой руководит Алессандро Алюнни Брави. Он заверил, что говорить о каких-то задержках в работе над двигателем категорически неверно. 

«Я рад слышать, что Audi отстает, так как у нас самих нет такой информации, но люди со стороны всегда лучше знают о положении вещей, – цитирует итальянца сетевое издание Grandprix.com. – Особенно когда это касается такой важной темы, как создание новой силовой установки».

Он добавил: «Наша программа на верном пути. Мы работаем над ней месте с выстраиванием новой команды, которое займет два следующих года. Нам понятны существующие ограничения, в том числе финансовые, но под руководством Андреаса Зайдля мы намерены разобраться со всеми слабыми местами и отыскать наилучшие возможности по привлечению опытных специалистов и модернизации инфраструктуры. И в этом отношении ни для нас, ни для Audi ничего не поменялось».  

Андреас Зайдль, генеральный директор Sauber Group, Алессандро Алюнни Брави, управляющий директор Alfa Romeo F1 Team

Андреас Зайдль, генеральный директор Sauber Group, Алессандро Алюнни Брави, управляющий директор Alfa Romeo F1 Team

Фото: Alfa Romeo

Также Алюнни Брави заверил, что уход Дюйсмана никак не повлиял на планы немецкого концерна: «Audi опирается не на конкретных людей, это проект всей компании. И я бы сказал, что его поддерживают на всех уровнях. И тут все останется по-прежнему. 

Мы работаем сообща, чтобы как можно лучше подготовиться к 2026 году. Это вовсе не значит, что перед нами простая задача. Напротив, конкуренция невероятно высока, особенно в плане силовых установок. Потому мы просто заняты каждодневной работой, и уход господина Дюйсмана никак не влияет на нее». 

Зайдль приезжал на недавний Гран При Бельгии. Там он отметил, что сможет говорить о чем-то официально только после окончательного возвращения имени Sauber – но рассказал, что одноцилиндровый прототип двигателя Audi уже довольно давно работает на стенде и демонстрирует обнадеживающие результаты. 

Alfa Romeo сейчас занимает в Кубке конструкторов Ф1 девятое место, опережая лишь AlphaTauri.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

Формула 1

Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1 Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Формула 1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1 Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее

Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее

Формула 1

Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее Хилл придумал способ, как сделать гонки Формулы 1 интереснее

Sauber Больше от
Sauber
Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas

Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas

Формула 1

Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas

«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими

«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими

Формула 1

«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими «Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими

Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43 Раскрыто: как Alfa Romeo запутала всех с задней подвеской C43

Самое важное:

Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

F1 Формула 1

Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1 Комментатор Sky предложил отстранить FIA от управления Формулой 1

«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса

«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса

F1 Формула 1

«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса «Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса

Ди Монтедземоло: Для Ferrari недостойно радоваться третьему месту

Ди Монтедземоло: Для Ferrari недостойно радоваться третьему месту

F1 Формула 1

Ди Монтедземоло: Для Ferrari недостойно радоваться третьему месту Ди Монтедземоло: Для Ferrari недостойно радоваться третьему месту

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

F1 Формула 1

Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1 Вольфу дали совет, как проще вернуть Шумахера в пелотон Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.