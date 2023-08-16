В Audi ответили на слова Марко об отставании в работе над мотором 2026 года

Недавно спортивные СМИ активно перепечатывали цитату гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко о том, что его команда вместе с Mercedes ушли далеко вперед в работе над силовыми установками 2026 года по сравнению с Ferrari и Audi.

Вдобавок, в британских медиа начали циркулировать слухи, будто уход с поста генерального директора Audi Маркуса Дюйсмана, который был главным вдохновителем возвращения в Ф1, резко снизил интерес концерна к этой программе.

В нынешнем сезоне, который является для команды из Хинвиля переходным от Alfa Romeo к Sauber-Audi, ее работой руководит Алессандро Алюнни Брави. Он заверил, что говорить о каких-то задержках в работе над двигателем категорически неверно.

«Я рад слышать, что Audi отстает, так как у нас самих нет такой информации, но люди со стороны всегда лучше знают о положении вещей, – цитирует итальянца сетевое издание Grandprix.com. – Особенно когда это касается такой важной темы, как создание новой силовой установки».

Он добавил: «Наша программа на верном пути. Мы работаем над ней месте с выстраиванием новой команды, которое займет два следующих года. Нам понятны существующие ограничения, в том числе финансовые, но под руководством Андреаса Зайдля мы намерены разобраться со всеми слабыми местами и отыскать наилучшие возможности по привлечению опытных специалистов и модернизации инфраструктуры. И в этом отношении ни для нас, ни для Audi ничего не поменялось».

Андреас Зайдль, генеральный директор Sauber Group, Алессандро Алюнни Брави, управляющий директор Alfa Romeo F1 Team Фото: Alfa Romeo

Также Алюнни Брави заверил, что уход Дюйсмана никак не повлиял на планы немецкого концерна: «Audi опирается не на конкретных людей, это проект всей компании. И я бы сказал, что его поддерживают на всех уровнях. И тут все останется по-прежнему.

Мы работаем сообща, чтобы как можно лучше подготовиться к 2026 году. Это вовсе не значит, что перед нами простая задача. Напротив, конкуренция невероятно высока, особенно в плане силовых установок. Потому мы просто заняты каждодневной работой, и уход господина Дюйсмана никак не влияет на нее».

Зайдль приезжал на недавний Гран При Бельгии. Там он отметил, что сможет говорить о чем-то официально только после окончательного возвращения имени Sauber – но рассказал, что одноцилиндровый прототип двигателя Audi уже довольно давно работает на стенде и демонстрирует обнадеживающие результаты.

Alfa Romeo сейчас занимает в Кубке конструкторов Ф1 девятое место, опережая лишь AlphaTauri.